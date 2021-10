Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : la lourdeur l'emporte, secteur des 'semi' -1,2% information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 23:58









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en léger repli, à l'issue d'une séance caractérisée par une volatilité quasiment absente : les indices US s'effritaient de -0,1% en moyenne 19H, ils terminent sur des replis qui s'étagent entre -0,14% (Nasdaq), -0,24% (S&P500) et -0,34% (Dow Jones). Les fluctuations des 3 indices n'ont pas dépassé 0,5% entre les extrêmes du jour : cela ressemble beaucoup à un scénario de 'camisole algorithmique' à la veille de la publication des 1ers trimestriels aux Etats Unis. La journée a été exempte de 'stats' pouvant servir de catalyseur, ce qui rendait le maintien de Wall Street proche de ses niveaux de la veille assez facile. Pas de chiffres US donc mais le FMI révise légèrement à la baisse son estimation de croissance 2021 de +6,00% à +5,9%... et invoque le variant 'Delta' du Covid qui serait responsable d'un ralentissement de la production industrielle dans de nombreux pays, entrainant un manque de composants et des produits semi-finis. La fièvre se calme un peu côté pétrole, avec un baril brut léger (WTI) qui se stabilise à 80,5$ après avoir inscrit un zénith ce lundi à 81,2 dollars, ce qui ravivait les craintes inflationnistes. C'est le secteur des semi-conducteurs (indice 'SOXX' à -1,2%) qui a fini en queue de peloton, assez nettement d'ailleurs, avec Citrix -4%, Micron -3,3%, Western Digital -3,5%

