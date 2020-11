WallStreet : gain sans surprise pour la séance 'black friday'

(CercleFinance.com) - Quatrième semaine de hausse consécutive à Wall Street, et 3 nouveaux records de clôture : le Nasdaq en termine à 12.205 et le Russel-2000 réédite son zénith de 1.855.

Tesla engrange 12% sur la semaine et s'est envolé jusque vers 598,8$ en séance : le titre voit sa capitalisation (plus de 555Mds$) franchir le cap des 30 fois son chiffre d'affaire.

A noter également la flambée de Moderna qui affichait +16,4% vers 128$, pour une capitalisation de 50Mds$ pour un chiffre d'affaire qui demeure anecdotique et qui pourrait décoller avec une large production de son vaccin expérimental... mais sans dépasser les 5Mds$ au vu des premières commandes.

Le Dow Jones gagne plus modestement +0,13% (au-dessus des 29.900) et le S&P500 gagne +0,28% à 3.639 (record de clôture, record intraday égalé à 3.645) et a vu sa progression ralentie par le repli du secteur énergie.

Fermée jeudi pour la fête de Thanksgiving, Wall Street a fini en hausse une nouvelle fois pour 'verrouiller' le plus fantastique gain mensuel de l'histoire des marchés US.

Rien de tel pour entretenir un 'sentiment de richesse' à l'occasion de la journée dite du 'Black Friday' qui donnait le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année Outre-Atlantique, avec la traditionnelle salve d'opérations promotionnelles de déstockage.

Les ventes en ligne ont explosé de +21,5% et pulvérisé tous les records.

Des spécialistes tablaient sur une hausse de +3 à +3,5% des dépenses par rapport à 2019, objectif atteint, grâce aux ventes 'on line' privilégiées ce 27/11 au vu des conditions sanitaires très particulières cette année et du risque de contamination dans des centres commerciaux bondés ce vendredi.

Côté obligataire, les T-Bonds se détendaient de -3,5Pts à 0,844% : tous les actifs montent de concert aux USA, sauf l'or devenu complètement 'has been' (qui retombe sous 1.800$, vers 1.790) dans un marché 'full risk on' avec des investisseurs qui se ruent sur les dettes les plus risquées maintenant que Janet Yellen est pressentie au Trésor (pour une quasi fusion Etat/FED).