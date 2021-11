Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : finit la semaine sur note positive malgré U-Mich information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 23:52









(CercleFinance.com) - Fin de semaine positive (et 3ème séance de hausse sur 5 pour le 'S&P') mais bilan hebdo légèrement négatif: pas de 6ème semaine de hausse consécutive (comme à Paris ou en Europe) mais pas de remise en cause de la tendance positive qui s'est enclenché début octobre. Le Dow Jones a gagné 0,5% à 36.100 points (il aligne 3 séances de baisse), le S&P-500 a gagné 0,72% à 4.682Pts (-0,3% hebdo), le Nasdaq Composite +1% à 15.860 (-0,7% hebdo). Le 'VIX' se détend par ailleurs de -6,8% vers 17,5, les conditions de 'confiance' du marché redeviennent excellentes (contrairement à celles des consommateurs). En effet, l'indice 'U-Mich' de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan, a chuté de -5Pts à 66,8 (estimation préliminaire) en novembre, à comparer aux 71,7 d'octobre. Le consensus s'attendait au contraire à une hausse vers 74. Pas mieux pour le sous-indice des attentes des consommateurs qui s'est contracté sensiblement d'un mois sur l'autre (-5,1 points à 62,8), de même que celui des conditions actuelles, en recul de 4,5 points à 73,2 en novembre. Cela n'a eu aucun impact négatif sur les indices US, pas davantage sur les T-Bonds qui ont fini à 1,57%, comme mercredi soir, avant la séance fériée de jeudi. La hausse du Nasdaq a été dopée par Etsy +7,4%, Meta (ex Facebook) +4%, Netflix +3,8%, Micron +3,7%, Intuit +3,3%, Activision +3,2%, Paypal +3,1%, Zoom et Western Digital +3%, Xilinx +2,4%, Apple +1,4%, Microsoft et AMD +1,3%... Quelques replis ont freiné le rallye, notamment le secteur aérien, les voyagistes, les croisiéristes : American Airlines -4,9%, Carnival -2,9%, Peloton -2,9%, Norwegian -2,6%, Expedia et Royal Carribean -2%. Lourds replis également sur Hewlett Packard -8,5% et Tesla -2,8%.

