WallStreet : figé au contact des records avant '3 sorcières' Cercle Finance • 14/11/2019 à 23:58









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture sans tendance, le S&P500 grappille +0,08%, le Nasdaq s'effrite de -0,04%... et le Dow Jones (-0,005%) échoue à 22H01 dans sa tentative d'aligner une 10ème séance de hausse en cette veille de vendredi des '3 sorcières'... mais le S&P500 bat un nouveau record de clôture à 3.097Pts. Pas de réaction décelable à 14H30 aux statistiques US du jour : le Département du Travail a dévoilé des prix à la production en hausse de 0,4% en octobre aux Etats-Unis (contre 0,3% anticipé, spot +1,1% sur 12 mois) et en données 'core', la hausse n'est que de 0,1% contre une hausse de 0,2% attendue en moyenne (soit +1,5% annualisé contre 1,7% en septembre). Le Département du Travail surprend avec +14.000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage (à 225.000) à l'issue de la semaine close le 9 novembre alors que le consensus tablait sur seulement +3.000. Sans que cela ait forcément un lien, le marché obligataire s'est redressé et le rendement des T-Bonds s'est symétriquement détendu de -6,5Pts de base, vers 1,825%. Vu les scores étriqués de cette veille de '3 sorcières' (camisole algorithmique), le repli le plus marquant fut celui de Cisco -7,3%, les autres replis étaient peu appuyés avec Broadcom -1,5%, Western Digital -1,3%. Lourdeur des ' pharmas ' avec Regeneron -2,85%, Biogen -2,4%, Alexion -1,2%... Les pétrolières étaient de nouveau à la peine avec Range Resources -4,6%, Hess -1,6%, Halliburton -1,4%, Nal Oilwell -1,2%. Nvidia qui avait clôturé en hausse de -0,3% gagnait +1% en transactions ' after hour ' après la publication de profits nettement supérieurs aux attentes (1,78$ contre 1,57$ attendu, le chiffre d'affaire atteint 3Mds$ contre 2,91Mds$) mais assortis de prévisions mitigées.

