WallStreet : envolée vers records suite accord sino-américain

(CercleFinance.com) - Wall Street salue en clôture l'officialisation d'un accord commercial donc le contour se dessinait depuis 15H32 et un tweet de Trump annonçant qu'un 'grand accord' était imminent. C'était cette fois-ci vraiment le cas et il était grand temps pour les négociateurs US de conclure car la mise en oeuvre de nouvelles surtaxes se profilait sous 72H. Dans ce cas, il n'y a aurait plus rien eu à négocier avec la Chine avant les présidentielles de mi-novembre 2020. Sans surprise, la séance du jeudi 12 décembre s'est achevée par l'inscription d'une rafale de records absolus intraday (sur les 3 principaux indices US) sur le S&P500 à 3.176 en séance puis le Nasdaq à 8.745,8 et le Dow Jones à 28.225. Le Dow Jones (+0,8% à 28.132) manque d'un rien (0,1%) l'inscription d'un nouveau record absolu de clôture (28.164 le 27/11) mais l'honneur est sauf puisque un nouveau zénith historique a été inscrit à 28.225 à 16H18 (heure française). La Nasdaq prend +0,73% à 8.717 et cela suffi pour inscrire un nouveau record de clôture et le S&P500 (+0,86% à 3.169) bat de +15Pts (0,5%) son précédent record du 27/11 à 3.153. Le retour de l'optimisme et de l'appétit pour le risque s'est également traduit par une très nette décrue du 'VIX' avec -7% vers 13,95... mais cela n'efface pas encore la totalité de l'étrange 'pic de stress' observé le lundi 9 avec +18% vers 16 (puis 16,9 mardi). Tous les opérateurs n'auront cependant pas le sourire ce jeudi soir car le marché obligataire a lourdement corrigé, le rendement du T-Bond 2029 bondissant de +10,5Pts vers 1,895%. Côté valeurs, la liste des gagnants du jour recoupe une nouvelle fois celles des vedettes de l'année : nouvelle ruée sur les semi-conducteurs avec AMD +7,9%, Western Digital +5,2%, Microchip +3,8%, Micron +3,6%, Nvidia et Cisco +3,1% Facebook se singularisait avec un repli de -2,7% L'accord sino-américain relançait la hausse du 'WTI', le baril affichant +0,9% à 59,3$ sur le NYMEX: Noble et Cimarex grimpaient de +4,1%, Halliburton de +3,9%, Devon et Nal Oilwell de +2,6% La remontée des taux provoquait de lourdes prises de bénéfices sur les promoteurs immobiliers avec un repli moyen de -2,6% sur Lennar, Pulte group, DR Horton... ou Kimco Realty avec -2%. Dans le contexte euphorique de ce jeudi, le très mauvais 'chiffre du jour' a été relégué à des années lumières des centres d'intérêt de Wall Street: le Département américain du Travail a recensé +49.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière (à 252.000) alors que le consensus tablait sur seulement +10.000, à 213.000 inscriptions.

