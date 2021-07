Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : en perte de vitesse à la veille des 3 sorcières Cercle Finance • 15/07/2021 à 23:04









(CercleFinance.com) - Séance sans relief en cette veille de '3 sorcières', pas vraiment de tendance, et peut-être un bias légèrement négatif avec un Dow Jones qui grappille 0,15% (pas de record de clôture, à 10Pts près, après avoir pourtant tutoyé les 35.000Pts), tandis que le S&P500 cède-0,33% et le Nasdaq -0,7% à 14.543 (il a flirté avec les -1%). Le Nasdaq a été plombé par un repli d'ensemble des 'GAFAM', de même que des locomotives comme Biogen (-7,8%), NXP (-4,5%), Nvidia (-4,4%), Microchip -4,3%. Le secteur de l'énergie a de nouveau pesé sur le S&P500, le pétrole perdant -2% à New York (à 71,5$) après l'annonce d'un possible compromis à l'Opep (+ Russie ?) sur l'augmentation de l'offre de pétrole cet été. Les investisseurs ont facilement digéré une rafale d'indicateurs économiques aux Etats Unis Côté bonnes surprises, l'activité manufacturière dans la région de New York -l'indice 'Empire State'- a bondi de 17,4 vers 43, déjouant un consensus bien plus prudent de 18. Il atteint un niveau record, et c'est corroboré par le sous-indice des nouvelles commandes qui est passé de 16,3 à 33,2, tandis que celui des livraisons s'envole de 29,6 points à 43,8. La production industrielle américaine n'a augmenté que de 0,4% au mois de juin en rythme séquentiel après une hausse de 0,7% en mai : la Réserve fédérale indique cependant que le taux d'utilisation des capacités industrielles s'est amélioré de 0,3 point à 75,4%... donc l'économie US se rapproche du plein régime. Côté chiffres à méditer, les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 1% en juin par rapport au mois précédent, une progression un peu inférieure au consensus (la hausse atteint 0,7% hors produits pétroliers). Selon le Département du Travail, les prix à l'exportation ont progressé de 1,2% le mois dernier, et de +1,1% hors produits agricoles. Par rapport à juin 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont progressé respectivement de 11,2% et de 16,8%. Mais si les signaux inflationnistes jaillissent de partout, Jerome Powell a su rassurer les marchés en réaffirmant que la hausse des prix, plus vigoureuse qu'anticipée, demeurera transitoire. Wall Street totalement valider ce scénario : les taux longs US, retombent spectaculairement, vers 1,298%, un des meilleurs scores depuis le 19 février dernier.

