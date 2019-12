Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : en hausse symbolique, communiqué FED jugé neutre Cercle Finance • 11/12/2019 à 23:39









(CercleFinance.com) - Wall Street grappille quelques fractions, après beaucoup d'hésitations... mais le communiqué de la FED -sans surprise- a conforté les acheteurs. Les indices US finissent tous dans le vert, avec +0,1% sur le Dow Jones, +0,3 sur le S&P500, +0,44% sur le Nasdaq... et le Russel-2000 termine lui aussi dans le vert, in extremis, avec +0,01% à 1.631. L'un motifs d'étonnement depuis lundi se situe au niveau de la jauge du stress, le 'VIX', qui avait fait une embardée de +17% lundi, reperdu seulement 2% la veille et qui se détend de -4,4% vers 15,00... mais cela n'efface pas -et de loin- le coup de tabac de lundi. Pas de nouveaux 'inputs' du côté des négociations commerciales sino-américaines, sinon que les commandes de soja de la Chine auprès des producteurs US sont au plus haut. C'est peut-être bon signe alors que Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison Blanche, affirmait hier soir que 'la hausse des tarifs douaniers le 15 décembre était toujours sur la table'. Les investisseurs font clairement le pari que les surtaxes seront écartées par la Maison Blanche d'ici vendredi. Le principal temps fort de cette séance, c'était la publication à 20H du communiqué de la Réserve fédérale, le dernier de l'année : les membres de la FED ont pris -à l'unanimité- la décision de maintenir le taux directeur dans une fourchette comprise entre 1,50% et 1,75%. Wall Street aurait pu marquer sa déceptions en découvrant que la FED pourrait laisser les taux inchangés en 2020, ce qui va certainement contrarier Donald Trump qui réclame des baisses de taux de façon à ce que le loyer de l'argent soit comparable à celui pratiqué en Europe ou au Japon. En ce qui concerne les valeurs les plus travaillées, on a l'impression d'assister au 1er round des habillages de bilans de fin d'année, avec une ruée sur les vedettes des 11 derniers mois: Applied Materials +4,3%, Micron +3,8%, Western Digit +3,7%, Qualcomm +3,4%, Xilinx +2,8%... Quelques repli avec Illumina -2%, Biogen -1,7%, Comcast -1,6%, Alexion -1,5%. Secteur le plus délaissé du jour, celui des promoteurs immobiliers qui ont perdu -1,6% en moyenne Les statistiques n'ont aucun impact mesurable ce mercredi : les prix à la consommation des Etats-Unis affichent +0,3% en novembre par rapport au mois précédent, d'après le Département du Travail (soit +2,00% sur 12 mois). L'inflation sous-jacente 'core' est ressortie à +0,2% le mois dernier, un niveau en ligne avec le consensus de marché ainsi que sur 12 mois, à 2,3%. Les stocks de pétrole US se regonflent selon la dernière enquête hebdomadaire de l'EIA (Energy Information Administration): les stocks de 'brut' ont légèrement augmenté de 800.000 barils mais ce qui fait régir le baril, c'est l'envol des stocks d'essence qui ont bondi de +5,4 millions de barils et de 4,1 millions de barils pour le fioul. Peu d'impact également sur le cours du pétrole qui cède 0,5% à 58,85$ sur le NYMEX... les valeurs pétrolières ont fini mitigées, aucune tendance ne s'est dégagée sur ce secteur.

