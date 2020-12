Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : désalignement des planètes avec veto du Sénat US Cercle Finance • 29/12/2020 à 23:57









(CercleFinance.com) - Cette avant dernière séance de l'année a été marquée par une nouvelle déferlante de records à Wall Street : l'entame de séance fut comme prévu positive (+0,5% à l'ouverture) mais cela n'a pas duré plus d'un quart d'heure avant que les prises de bénéfices ne l'emportent sous le coup d'une déception liée à un vote au Sénat. Cela l'empêchera pas cette journée de demeurer historique avec 4 nouveaux zéniths sur le Dow Jones à 30.588, sur le S&P500 à 3.754, sur le Nasdaq-100 et le Nasdaq Composite à 12.973 (les 13.000 semblaient pouvoir 'tomber' avant la mi-séance). Mais Wall Street subit un revirement à la baisse à mi-séance car la majorité républicaine au Sénat mis son veto contre la proposition conjointe de Donald Trump et Nancy Pelosi (leader démocrate) d'augmenter le montant du chèque aux ménages fragiles et défavorisés de 600 à 2.000$/mois. Le Dow Jones rechute ce soir de -0,22% à 30.335, le S&P500 du même écart à 3.727, et le Nasdaq cède -0,4% à 12.850. A noter que le Nasdaq-100 réussit le doublé record intraday (12.925,5) et record de clôture (+0,04% à 12.843,5). La déception de Wall Street se traduit par une nette remontée du 'VIX' de +7,5% vers 23,3. La nervosité a été renforcée par une émission obligataire de grande ampleur de T-Bonds de maturité 7 ans qui a suscité peu d'enthousiasme et s'est déroulée laborieusement. Le 'chiffre du jour' était en revanche 'robuste': l'enquête mensuelle de S&P CoreLogic Case-Shiller sur le prix moyen des maisons a traduit une inflation de +7,9% aux Etats-Unis en octobre par rapport au même mois de 2019 (consensus +8%), notamment en raison de fortes hausses dans des villes comme Seattle, Phoenix (N°1 de la liste en novembre) ou San Diego. Si les prix flambent surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest du pays, les régions du Midwest et du Nord-Est sont également bien orientées, avec des hausses de respectivement 7,7% et 7,9%. 'Les données des derniers mois sont cohérentes avec notre point de vue selon lequel la crise du Covid a encouragé les acquéreurs à déménager de leurs appartements en ville vers des maisons en banlieue', explique Craig J. Lazzara, le responsable de la stratégie indicielle chez S&P Dow Jones Indices. Les spécialistes de l'immobilier commercial ont en revanche reculé : Vornado -2,7%, Simon Property -2,6%... Le Nasdaq Composite a baissé dans le sillage de Seagate -2,8%, Paypal et Citrix -2,2%, Workday -1,7%, Apple -1,3%, AMD -1,1%... Le Nasdaq-100 a inscrit de nouveaux sommets grâce à Intel +4,9%, Moderna +2,7%, Netflix +2,3%, Expedia +2,2%, Amazon +1,2%.

