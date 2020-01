Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : des records mais contrariés par tarifs douaniers Cercle Finance • 15/01/2020 à 00:08









(CercleFinance.com) - Clôture sans direction et plutôt décevante à Wall Street alors que les planètes (résultats trimestriels, accord commercial imminent, FED pro-active) semblaient parfaitement alignées: à mi-séance, c'était un nouveau carton plein de records à Wall Street avec un nouveau zénith du S&P500 à 3.294, du Nasdaq à 9.298 et du Dow Jones à 29.054. Mais ces gains n'ont pas tenu suite à des informations selon lesquelles faisant état de l'intention de l'administration Trump de maintenir des droits de douane sur les produits d'importation chinois jusqu'à l'élection présidentielle américaine de novembre 2020. Si l'indice Dow Jones grappille +0,11% à 28.939, le S&P-500 se repliait de -0,15%, à 3 283 et le Nasdaq de -0,24% à 9 251. Le S&P500 a été plombé par les replis de Wells Fargo -5,4% (bénéfices amputés de plus de 50% par des charges suite à des amendes), Illumina -2%, Nvidia -1,9%, Apple -1,4%, Facebook -1,3%, Amazon -1,2%, AMD -1,1%. Résultats très satisfaisants pour Citigroup (bénéfices en hausse de +15,4% à 5Mds$, gain de +1,6%) et pour JP Morgan (profits en hausse de +21% à plus de 8,5Mds$ et +1,2% au final). Le Nasdaq a vu son repli freiné par Incyte +5,7%, Tesla +2,5% (à 537,9$ et record absolu en séance au-delà de 545$, Jefferies rehausse à son tour son objectif, à 600$), eBay +1,8%, Biogen +1,7%, Rebond technique d'Apache +4,9%, Devon +3,4%, Noble +1,8%. Côté chiffres, les opérateurs se sont rassurés avec les prix à la consommation aux Etats-Unis: ils ont augmenté de 0,2% en décembre 2019 par rapport au mois précédent, d'après les données du Département du Travail, lesquelles sont proches des anticipations. L'inflation reste contenue aux États-Unis mais une accélération pourrait contraindre la Réserve fédérale à reprendre son processus de resserrement monétaire (le sujet avait été évoqué par Eric Rosengren la veille).

