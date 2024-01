Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client WallStreet: de nouveaux records, toujours les mêmes leaders information fournie par Cercle Finance • 23/01/2024 à 23:58









(CercleFinance.com) - Wall Street qui avait rouvert stable a opté pour la hausse en seconde partie de séance : les records absolus s'enchaînent inexorablement.

La S&P-500 (+0,3%) a inscrit un 3ème record de clôture consécutif à 4.864, dans le sillage des 'titans' à plus 750Mds$ de capitalisation qui gagnent +0,7% en moyenne)

Notons que 80% de la performance depuis le 1er janvier repose sur 3 valeurs, 100% sur 12 autres 'performers', ce qui signifie que 485 valeurs du S&P sur 500 ne participent ni à la hausse ni aux récents records.



Le Nasdaq Composite a grimpé de 0,43% à 15.426 et le Nasdaq aligne un 4ème record d'affilée à 17.404... et ce qui est remarquable, c'est que contrairement à lundi, l'indice clôture au plus haut, comme si la dynamique haussière retrouvait de la vigueur, maintenant que les investisseurs ont fait leur deuil d'une baisse de taux en mars et l'espèrent désormais début mai.

Le Nasdaq a été soutenu par les inévitables fabricants de semi-conducteurs (le SOXX gagne 0,65%, nouveau record à 607, +8,5% en 4 séances) avec NXP +2,3%, On-Semiconducteurs +2,1%... et Nvidia qui grappille 0,4% a battu un nouveau record de clôture à 498,7$.



L'indice Dow Jones s'est de nouveau démarqué -tout comme la veille- en cédant 0,25% à 37.905, dans le sillage de 3M qui chute de plus de 11% après avoir fait état de perspectives jugées décevantes pour 2024, sur fond de ralentissement de la demande, puis -1,7% sur Home Depot.

A noter de lourdes prises de bénéfices sur les constructeurs de maisons individuelles DR Horton (-9,2%), Beazer Homes (-5,6%), Pulte Group et Lennar avec -5%: le secteur subit un coup d'arrêt brutal après une année 2023 exceptionnelle



A l'inverse, les publications de Verizon ou Procter & Gamble sont saluées par les investisseurs, avec des gains respectifs de +6,7 et 4,2%.

Halliburton qui publiait également ce mardi a gagné +2,5%.



Après clôture, Intuitive Surgical a battu les estimations de très peu en terme de bénéfice (1,93 contre 1,89$ attendu) mais le chiffre d'affaires surprend avec un net rebond lié à la demande pour ses robots de chirurgie non-invasive (beaucoup d'opérations reportées pendant la pandémie de COVID-19 ont été reprogrammées en 2023).



Le titre prenait plus de 7% en 'after hour'.



Ce mercredi, les trimestriels mes plus attendus seront ceux de Testa et IBM.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.