WallStreet : de nouveaux records s'enchainent, inexorablement

(CercleFinance.com) - Nouveau record pour le Dow Jones (+0,93% à 34.548) et le S&P500 a bien failli en inscrire un nouveau (+0,82%, à 4.201): il s'agit de la 2ème meilleure clôture de tous les temps après les 4.211 du 29 avril. Le Nasdaq Composite a bien redressé la barre, passant de -1% à +0,37% (à 13.633) alors que les acheteurs ont repris position sur les 'gros dossiers' (les valeurs à plus de 1.000Mds$ de 'capi') avec des gains supérieurs à +1% sur Apple Microsoft et d'Amazon. Côté chiffres, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis a baissé de près de -100.000 à 498 000 à l'issue de la semaine du 1er mai 2021, à comparer avec 590.000 la semaine précédente. Alors qu'un épisode de regain de tensions sur les taux dû à la résurgence des tensions inflationnistes était redouté, les taux se détendent depuis 10 jours, les T-Bonds affichant même -2Pts de base à 1,567%, niveau proche du plancher des 1,54% de mi-avril, nos OAT finissent la séance inchangée à 0,137%.

