Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : de nouveaux records intraday battus, malgré tout Cercle Finance • 14/02/2020 à 00:07









(CercleFinance.com) - Wall Street a bien failli aligner une 8ème séance de hausse sur 9, avant de faiblir un peu en fin de parcours. Mais cela ne retirera pas des tablettes le 7ème record absolu inscrit par le Nasdaq à 9.734, ou par le S&P500 qui vient d'établir un nouveau zénith à 3.385. En comparaison de ces nouveaux records, les replis de -0,15% en moyenne du S&P500 ou du Nasdaq, les -0,43% du Dow Jones relèvent de l'anecdote puisque la tendance haussière est préservée à 100%, comme si l'actualité du jour n'avait aucune prise. Wall Street se montre une fois de plus complètement étanche aux mauvaises nouvelles venues de Chine : les autorités sont revenues à leur méthode initiale de comptabilisation des personnes 'positives' au test de contamination au Covid-19 (conformément aux recommandations de l'OMS) et les 'coupables' (le chef du Parti dirigeant le Hubei et son équipe) ont été limogés pour 'manquement grave', alors que les ordres de masquer l'inquiétante réalité venaient peut-être de plus haut. Le 'correctif' à la hausse est brutal avec près de 15.000 nouveau cas: loin d'avoir atteint son pic mercredi dernier, l'épidémie se répand et s'aggrave en Chine, mais également à Singapour... et le Japon vient d'officialiser le 1er décès sur son propre sol. Les fermetures d'usines sont prolongées, des compagnies aériennes suspendent le trafic Chine/étranger ou USA/Chine jusqu'à fin avril. Le Nasdaq et le S&P500 ont battu des records en intraday grâce à Tesla +4,8% (malgré l'annonce d'une augmentation de capital de 2Mds$ sous forme d'émission de titre), Applied Materials +3,1%, Incyte +2,9%, Cadence Design +2,8%, Broadcom +2,4%, Facebook +1,2%...

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.