WallStreet : consolidation limitée pour clore mois historique

(CercleFinance.com) - Wall Street avait rouvert en net repli et les pertes se sont en effet creusées jusque vers 18h30 (le Dow Jones chutait de -2%) avant qu'une lente remontée s'amorce et se poursuive jusqu'à la clôture. Au final le Dow Jones, a cédé 1,17% mais engrange +11,2% sur le mois calendaire. Le S&P 500 a reculé de 0,92% à 2.912 mais affiche -avec +12,7%- son 3ème plus gros gain de l'histoire, après +13,2% en janvier 1987... et c'était encore le second plus gros gain mercredi soir (+13,4%) après les +16,3% d'octobre 1974. Le Nasdaq s'effrite de -0,28% à 8.889 prend +15,2% sur le mois, lâ aussi, un record historique depuis mars 2000... et il ne lui manque que 1% pour afficher un score annuel positif, à la différence du Nasdaq-100 qui termine sur un gain de +0,2%, à 9.000Pts, soit +3% depuis le 1er janvier, grâce la double envolée de Facebook et Amazon. Le Nasdaq-100 n'a reperdu que -7% depuis son zénith de mi-février après un gain de +65% en ligne droite depuis fin décembre 2018: la crise du Covid-19 n'existe pas... ou plutôt, les 'GAFAM' pèsent 40% de cet indice et 100% de sa performance annuelle (après 60% de sa performance 2019). Et en 2020, 80% de ses composantes sont un frein à la hausse ! Hier, la Fed avait euphorisé Wall Street en réitérant sa promesse de faire tout son possible pour soutenir l'activité 'jusqu'à ce que l'économie soit sortie de la crise', ce qui avait permis à Wall Street de terminer en hausse de plus de 2%. Un chiffre était très attendu ce jeudi outre-Atlantique car il concerne le principal pilier de la croissance, c'est à dire la consommation: les dépenses des ménages américains ont chuté de 7,5% en rythme séquentiel le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes n'anticipaient en moyenne qu'une contraction de l'ordre de 4%. De leur côté, les revenus des ménages ont reculé de 2% en mars, alors que le consensus de marché n'en attendait qu'une diminution de 1,5%. En février, les dépenses et revenus avaient augmenté de 0,2% et de 0,6% respectivement. L'autre rendez-vous très attendu, hebdomadaire celui là, concerne le nombre nouveaux inscrits aux allocations chômage: le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré de 3.839.000 la semaine dernière, à comparer à 4.442.000 la semaine précédente (4.427.000 en estimation initiale). C'est un peu plus que ce qui était attendu, le consensus visant plutôt 3,5 millions d'inscriptions. La moyenne mobile sur quatre semaines a cette fois reculé, pour atteindre 5.033.250, en baisse de 757.000 en l'espace d'une semaine. Sur 6 semaines, ce sont près de 30 millions d'emplois qui ont été détruits. Le nombre de personnes percevant des indemnités régulières a atteint 18 millions à l'issue de la semaine du 18 au 25 avril. Boeing de son côté annonce 16.000 licenciements (10% de ses effectifs) en regard d'une activité largement inférieure de 70% par rapport au rythme du T1 2019: le titre a pris +1,2% ce jeudi. Le point d'orgue de la séance, c'était la publication des résultats d' Apple (+2% en séance) qui a dévoilé un chiffre d'affaires de 58,3Mds$ (contre 54,5Mds$ attendu), en hausse de 1% sur un an, avec un profit de 2,55$ par action, soit 10% au-dessus de 2,26$ attendus (et +4% par rapport au Q1 2019). Amazon a surpris peu après a clôture en annonçant une perte pouvant atteindre 4Mds$ (lui coûtant la totalité des profits anticipés au 2ème trimestre, la première perte depuis cinq ans) du fait des coûts d'embauche et d'upgrade de ses activités pour faire face à la hausse de la demande: le titre rechutait de -4,5% dans les échanges d'après-Bourse. Le S&P a été plombé par les replis de Textron -12,2%, Harley Davidson -10,4%, Zoom -7,7%, Discovery -9,3%, Lam Research -8,8%, Ralph Lauren -8,9%, Applied -8,6%, Nordstrom et Kohl's -7,9%, Twitter -7,8%, Delta et United Airlines -5,2%, American Airlines -5%, Microchip -4,9%, Micron -3,9%, Comcast -3,5%, Intel -3%... Le Nasdaq a été sans surprise soutenu par Facebook +5,4%, Amazon +4,3%, Microsoft sur la publication de résultats 'Covid-proof', puis Citrix +3,6%, eBay +2,1%... Le secteur financier et bancaire a subi de lourds dégagements avec Capital One -7,2%, Amex -5,1%, Travelers -4,5%, Goldman Sachs -3,5%, Wells Fargo -3,2%, BoA -3%... Pour finir, Donald Trump qui semble distancé par Joe Biden dans les sondages tente de rassurer son électorat sur la sortie de crise : 'Je pense que vous allez voir des chiffres économiques qui seront fantastiques avant fin 2020. J'y crois très fort'. Faisant l'impasse sur le 2ème trimestre, il se projette déjà dans le 3ème trimestre qualifié de 'transitoire' avant un 'quatrième trimestre caractérisé par chiffres exceptionnels'... et 2021 sera 'spectaculaire'

