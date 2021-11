Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : clôture en forte baisse mais évite le 'sell-off' information fournie par Cercle Finance • 26/11/2021 à 19:34









(CercleFinance.com) - Wall Street clôture en baisse mais évite le 'bain de sang' : le Dow Jones lâche -2,5% (à 34.900, après avoir perdu jusqu'à 1.050Pts), le S&P500 résiste avec -2,25%, le Nasdaq perd -2,2%, juste en-deçà de 15.500Pts. Les indices US enregistrent leur plus forte chute depuis fin octobre 2020 mais surtout, jamais un tel repli ne s'était jamais produit lors de la séance du 'black friday' qui succède à la journée fériée de Thanksgiving: du jamais vu en 30 ans. Pour bien mesure le stress causé par la découverte d'un nouveau variant comportant une bonne trentaine de mutations (contre lesquelles l'actuel traitement ARN pourrait s'évérer inopérant), le 'VIX', la jauge du stress, a explosé de +54% à 28,6. Ce fut une séance hors norme à de multiple points de vue avec une véritable 'krach' sur le pétrole qui plonge de -12% vers 68,7$ sur le NYMEX. Le 'risk off' a aussi lourdement pénalisé le compartiment des crypto-actifs avec -8% à -10% sur le bitcoin, l'Ethereum, le Cardano, Riple, etc. Avec la forte détente des taux longs US (jusqu'à -15Pts de base pour les T-Bonds, sous les 1,5000%), les valeurs bancaires et les spécialistes des cartes de crédit ont souffert avec HSBC -6,7%, AMEX -8,6%, Wells Fargo -3,1%, JP-Morgan -2,9%. Mais le secteur qui a le plus souffert est celui des croisiéristes avec le risque d'annulations par centaine de millier des réservations pour la période des fêtes, si les paquebots ne peuvent embarquer aucun passager pour raisons sanitaires: Royal Carribean dévisse de -13,2%, Norwegian de -11,5%, Carnival de -11%... et les compagnies aériennes ont plongé de -9% à -10% (United, Delta, Américain Airlines...). Les 2 grands gagnants du jour sont Moderna avec +20% et Pfizer avec +6%... le 2 labos estiment le délai de 'mise au point' d'un vaccin à 2 mois, mais après, ce sont des semaines de tests d'efficacité, puis autant pour la fabrication... et plusieurs trimestres pour une vaccination de 60 à 70% de la population (seuil théorique d'immunisation collective), sachant avec l'exemple du Portugal (98% de vaccinés > 25 ans) et Gibraltar (110% de vaccinés) que le virus 'Delta' circule de façon imprévue.

Valeurs associées BTC/USD NEXC -7.84%