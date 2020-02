WallStreet : carton plein de records, repli chômage avant NFP

(CercleFinance.com) - Wall Street avait effacé dès la veille les stigmates de la correction boursière liée au coronavirus , les indices US enchaînent à présent les records absolus: le Dow Jones (+0,3% à 29.39) établit un double record de clôture et intraday (29.408), idem pour le S&P avec +0,33% à 3.345 (et 3.351 en séance) puis le Nasdaq qui engrange +0,67% à 9.572Pts et aligne un 3ème de clôture record consécutif et un plus haut absolu à 9.575,6 (le titre Tesla reprend +2% après avoir plafonné vers 795$).

Ce que les investisseurs ont surtout voulu retenir, c'est l'annonce ce jeudi matin par Pékin de l'allègement des droits de douane sur 75Mds$ de produits importés des Etats Unis (de 15 à 7,5%), une mesure qui figurait dans la feuille de route de l'accord de 'phase-1'.

Les actions ne sont pas les seules à traduire un 'soulagement' puisque le pétrole avait repris +3% mercredi et il confirme avec +0,6% (à 51$) sur le NYMEX.

Les T-Bonds US voient leur rendement continuer de se dégrader, à 1,65% contre 1,648% la veille.

C'est assez cohérent vu la chute surprise de -15.000 (à 202.000) du nombre de nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière (selon le Département américain du Travail) alors que le consensus tablait sur 215.000 inscriptions (-2.000): c'est de bon augure à la veille de la publication du 'NFP' de janvier.

La productivité de la main d'oeuvre non-agricole a augmenté de 1,4% en rythme annualisé au dernier trimestre 2019, selon la première estimation du Département du Travail (score conforme au consensus des économistes).

Si le nombre d'heures travaillées a affiché une augmentation de 1,1%, la production a progressé de 2,5%. Les coûts unitaires salariaux - qui mesurent l'évolution du coût du travail - se sont pour leur part accrus de 1,4%, soit 0,5 point de plus qu'anticipé.

Côté valeurs, Twitter s'envole de +15% alors que le cap du milliard d'utilisateurs a été franchi, Cognizant bondit de près de +10%, Regeneron grimpe de +4,8%, Gilead de +3,6%, Micron reprend +3,4%, Activision et eBay +2,4%, Microsoft et Alphabet de +2,1%...

Après clôture, Uber a publié des chiffres conformes au consensus: la plateforme a perdu 1,1Mds$, soit 0,64$ par titre mais le consensu attendait -0,68$, le chiffre d'affaire est parfaitement conforme avec 4,07Mds$.

Uber réagit peu en 'after hour' et affiche un gain de +0,8%.