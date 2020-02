Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : biais apparemment baissier mais Nasdaq au zénith Cercle Finance • 18/02/2020 à 22:29









(CercleFinance.com) - Wall Street consolide (Dow Jones -0,55%, S&P500 -0,3%) mais joli lot de consolation: le Nasdaq inscrit un nouveau record de clôture avec +0,02% à 9.732 (et record absolu égalé en séance). C'est un record 'à la marge' mais assez inattendu vu le repli de -1,8% d'Apple (le géant technologique californien a indiqué qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre ses objectifs de ventes pour le trimestre clos en mars en raison de la fermeture de ses usines chinoises qui pénalisent la production d'iPhone... mais également d'une baisse de la demande chinoise (même phénomène observé il y a 1 an, sans coronavirus). Wall Street ne s'est pas alarmé du repli des places asiatiques (-1,5% en moyenne), préférant se focaliser sur les mesures d'accompagnement prises par la Banque populaire de Chine et le gouvernement chinois afin d'atténuer l'impact du coronavirus sur l'activité économique. Xi-Jinping a affirmé à la télévision chinoise que l'objectif des 6% de croissance est tenable d'ici la fin de l'année. Les indicateurs économiques publiés ce mardi aux Etats Unis ne reflètent pas l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'économie locale. En effet, l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York affiche une hausse sensible ce mois-ci pour s'établir à +12,9, après +4,8 en janvier, alors que le consensus anticipait pour sa part une relative stabilité de l'indice à +5 en février. La Fed de New York précise que l'indice des nouvelles commandes a bondi de 16 points pour atteindre +22,1, tandis que celui des livraisons a progressé à +18,9, alors que l'emploi n'a augmenté que modérément. L'indice NAHB (National Association of Home Builders) se replie certes de -1Pt en février aux USA pour s'établir à 74... mais c'est le 2ème meilleur score historique depuis juillet 2005 et décembre 2017. Le Nasdaq a été porté vers les sommets par Twitter +3,3%, AMD +2,9%, Nvidia +2,3%, Netflix +1,9%, Facebook +1,7%, Microsoft +1%. Le S&P500 a été plombé par Gap -4,1%, KLA -4%, Macy's -3,6%, Mylan +2,8%Wells Fargo et Zions Bancorp -2,5%, Applied Materials -2,2%, Intel -1,7%. Le pétrole finit peu changé à 52$ sur le NYMEX, les performances des groupes pétroliers ont été contrastés avec Cabot +3,4%, Apache +2,7% mais Marathon perd -2,8%, Devon -2,9%, Halliburton -1,3%.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.