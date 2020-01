Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client WallStreet : 2 records sur 3 malgré doutes sur accord Phase-2 Cercle Finance • 15/01/2020 à 23:19









(CercleFinance.com) - Wall Street a salué l'accord commercial par une nouvelle rafale de records absolus en intraday et la séance se conclut par un joli doublé de records de clôture pour le Dow jones et et le S&P500. En intraday, les nouveaux zéniths ont été inscrits à 29.110 sur le Dow Jones (29.030 en clôture), 3.298,5 sur le S&P500 (3.289 en clôture) et le Nasdaq améliore d'un cheveu son précédent zénith à 9.298,8 (contre 9.298,3 au plus haut la veille) avant de rétrograder vers 9.258 (+0,08%). Larry Kudlow salue l'accord de 'Phase 1', lequel comprend un engagement chinois à acheter 75Mds$ de produits US (dont 50Mds$ d'énergie) et 40Mds$ de 'services', estimant qu'il va contribuer à une hausse de +0,5% du PIB en 2020. La signature, en fin d'après-midi à la Maison Blanche, de l'accord commercial partiel entre Donald Trump et Liu He n'est qu'un prélude à de longues négociations à venir. Mais de nouvelles tensions s'annoncent entre les États-Unis et la Chine dès l'ouverture des négociations ayant trait à la 'phase 2' du protocole car Steven Mnuchin avertit que les USA sont prêts à relever les tarifs douaniers si la Chine ne respecte pas les termes de l'accord commercial de 'phase 1' (il n'est donc apparemment pas question de réduire les tarifs douaniers de 25% qui visent 250Mds$ de produits d'importation chinois). Trump est venu calmer le jeu en expliquant qu'une réduction des tarifs douaniers faisait partie des éléments des futures négociations. 'Nous pensons que ces discussions risquent de se révéler encore plus complexes et qu'il n'existe que 50% de chances pour qu'un accord définitif soit conclu d'ici à l'élection présidentielle américaine, avertit ce matin Danske Bank. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes sortis d'une phase d'escalade dans les tensions commerciales pour entrer dans une période de désescalade.' La publication du 'Livre Beige' a été un peu éclipsées par tout ce qui précède: la FED observe que 'de nombreux districts ont encore souffert des tensions commerciales sino-américaines, de nombreuses entreprises ont fait face à des marges de profit réduites en raison des taxes sur les matières premières'. Il y a eu des chiffres assez attendus ce mercredi: 'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York a rebondi ce mois-ci pour s'établir à +4,8, après +3,5 en décembre (+3,55 anticipé). Les prix à la production ont augmenté de 0,1% en décembre 2019 aux Etats-Unis, en données brutes selon le Département du Travail, là où le consensus attendait un gain de 0,2%. En comparaison avec la même période en 2018, les prix à la production américains se sont accrus de 1,3% en décembre, un taux annuel en hausse de 0,2 point par rapport à novembre. Hors éléments volatiles, la hausse annuelle a accéléré de 0,2 point à 1,5%. Les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont gonflé de 2,5 millions de barils (428,5 millions de barils), selon des données publiées par l'EIA (Energy Information Administration), loin des -0,5 million de barils attendus. Côté valeurs: les secteurs de la distribution et des semi conducteurs ont subi des dégagements avec Target -6,6%, Western Digital -3,7%, Nordstrom -2,6%, Micron et Microchip -2,4%, Viacom -1,6%, JD.Com -1,3%, Intel -0,8%. Le titre Tesla a subi ses premières prises de bénéfices avec -3,6%. Le secteur des pharmaceutiques a largement dominé le classement avec Teva +5,1%, Mylan +4%, Abiomed +3%, Vertex +1,9%, Merck +1,8%, Pfizer +1,5%. Côté financières les bons résultats de Blackrock (7.400Mds$ sous gestion) ont été salués avec +2,3% mais c'est contrebalancé par Wells Fargo -2% et JP Morgan -1,5%... et Goldman Sachs qui chutait de -2,5% en début de séance a fini quasi stable (-0,1%). Le léger repli du pétrole (-0,3% vers 58$) a pesé sur Schlumberger -3,5%, Valero -3,3%, Marathon -2,9%, Range -2,6%...

