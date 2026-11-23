WALLIX : WALLIX obtient le label Happy@Work pour la septième année consécutive avec la médaille Gold

Paris, 23 novembre 2026 - WALLIX (Euronext ALLIX), leader des solutions de cybersécurité protégeant les identités et les accès aux environnements numériques et industriels, annonce sa labélisation "Happy@Work" par ChooseMyCompany, organisme de référence qui valorise le bien-être au travail via une enquête annuelle.

WALLIX a participé pour la septième année consécutive à l'enquête pilotée par la société ChooseMyCompany afin de à mesurer le bien-être de ses 250 collaborateurs. L'enquête a été conduite par le biais d'un questionnaire anonyme portant sur 8 dimensions (24 sujets) : le développement professionnel, la relation avec le manager, le leadership et dirigeants, le sens et la fierté, les conditions de travail, les relations humaines, la rémunération et la RSE.

Avec un taux de recommandation de 70,7% (71,9% en 2025), WALLIX obtient la distinction Gold et une note globale de 386/500 (3,97/5 en 2025).

Sur les huit critères évalués par ses collaborateurs, WALLIX se distingue particulièrement sur :

Une relation humaine bienveillante (80,2%, -2 pts vs 2025)

L'utilité du travail (79,3%, +6,7 pts vs 2025)

Une relation avec leurs managers efficiente (76,4%, +9,7 pts vs 2025)

Un développement professionnel approuvé (69%, +6,8 pts vs 2025)

WALLIX a ainsi reçu la certification Happy@Work pour l'année 2026 pour 3 zones géographiques : la France, l'Espagne, l'International.

Marie-Liesse Allouis-Lacaze, Directrice des ressources humaines : « Cette distinction vient récompenser l'engagement de nos équipes et la qualité de l'expérience collaborateur au sein de WALLIX. Elle témoigne d'un environnement de travail fondé sur la confiance, la collaboration et la qualité des relations humaines. Nous sommes convaincus que l'épanouissement professionnel, le développement des compétences et l'autonomie de chacun sont essentiels pour permettre à nos collaborateurs de progresser et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette reconnaissance nous encourage à poursuivre nos efforts pour faire de l'engagement de nos équipes un moteur durable de notre croissance. »

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2026, le 11 février 2027

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. WALLIX protège les identités, les accès et les privilèges dans les environnements IT et OT afin de permettre aux organisations d'évoluer en toute confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

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