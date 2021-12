Wallix vise 100 millions de revenus et une marge opérationnelle de 15% en 2025

(AOF) - A l’occasion de la présentation de son plan stratégique Unicorn 25, Wallix a annoncé viser 100 millions d’euros de chiffre d'affaires et 15% de marge opérationnelle à horizon 2025. En Bourse, l’action du spécialiste de la cybersécurité perd 0,77% à 32,05 euros. La société avait généré un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros en 2020 et il a progressé de 10% à 8,1 millions d’euros au premier semestre de cette année. Wallix s’est donné pour objectif d'atteindre la rentabilité opérationnelle au second semestre de l'exercice 2021.

L'atteinte de ces objectifs est majoritairement portée par une dynamique de croissance organique forte, estimée à 30% par an en moyenne sur l'ensemble du plan, et complétée par un volet de croissance externe. Le groupe technologique français anticipe des investissements de l'ordre de 10 millions, pour atteindre ses objectifs de croissance organique. Ces investissements, dont 40 à 50% devraient être réalisés sur l'exercice 2022, seront autofinancés.

L'expansion internationale reste un pilier de la croissance du groupe, avec un objectif de consolider son leadership en Europe et de renforcer significativement sa présence sur le marché nord-américain. Au terme du plan Unicorn 25, Wallix ambitionne de multiplier par 7,5 son chiffre d'affaires à l'international.

Pour atteindre ses objectifs, le groupe technologique français bénéficie d'un environnement particulièrement favorable. L'accélération de la transition numérique avec de nouveaux usages nécessite en effet des investissements croissants en matière de cybersécurité pour répondre à la multiplication des attaques informatiques.

" Le coût de la cybercriminalité, estimé à 6 000 milliards de dollars, en fait la troisième économie mondiale en 2021 et devrait, selon les prévisions encore, presque doubler d'ici 2025 " souligne Wallix.

Il ajoute que sécurité des accès à l'information et aux données devient, plus que jamais un enjeu majeur pour s'assurer d'une bonne transformation numérique. Elle se traduira par " un foisonnement des accès ".

Wallis a développé une vision, le "PAM pour tous", faisant référence dans sa traduction française à la gestion des accès à privilèges. D'après le cabinet d'analyse Kuppingercole, cité par la société, le marché du PAM devrait ainsi doubler d'ici 2025 pour atteindre 3,1 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de moyenne de 21% d'ici 2025.

Par ailleurs, Wallix entend développer des compléments d'offres autour des identités (indentification multi-facteurs, IdaaS, IGA, SSO) et poursuivre le développement de solutions de cybersécurité embarquée.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / Logiciels : la consécration du cloud

La crise sanitaire a eu globalement un impact positif sur le monde du logiciel, notamment le marché français.

En 2020, pour la première fois, les entreprises ont davantage dépensé sur le plan mondial auprès des acteurs du cloud (ou informatique dématérialisée) tels qu’Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qu'auprès des fabricants d'équipements et de logiciels (serveurs, routeurs,...).

Le logiciel français se porte bien

En accélérant la digitalisation des échanges et des modes de production, la crise sanitaire a eu un effet positif sur les cent premiers éditeurs de logiciels français. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100, classement des éditeurs de logiciels français, a progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en recul, bien inférieur aux prévisions (62%). Pour la seule activité édition, l’ensemble des revenus du Truffle 100 a augmenté de 4,6%. 87% de ces acteurs proposent du SaaS (Software as a Service) et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où 76% d’entre eux sont déjà présents.

Dassault Systèmes constitue toujours le premier éditeur français, avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6%), suivi par Sopra Steria (658,5 millions), Murex (580 millions) et Cegid (498 millions d’euros,). Avec une croissance de 56%, Claranova relègue Cegedim à la sixième place.

Le cloud conforté par la crise sanitaire

D'après le cabinet d'étude Synergy Research, pour la première fois l’an passé les entreprises dans le monde ont davantage externalisé en ligne l'hébergement de leurs données et de leurs logiciels en dépensant près de 130 milliards de dollars dans le cloud (+30% en un an). Elles n'ont investi « que » 90 milliards de dollars dans leurs salles informatiques. D’abord les serveurs disponibles en ligne ont permis un usage massif à distance. De plus, l'afflux de nouveaux utilisateurs sur des outils comme Zoom ou Teams a poussé les éditeurs de ces logiciels à dépenser davantage sur les plateformes de cloud. Avec la 5G, en cours de déploiement, de nouveaux usages vont apparaître.