Wallix: tous les objectifs confirmés, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Wallix, un éditeur de logiciels de cybersécurité, a confirmé vendredi son objectif d'une croissance 'solide' en 2023 comme en 2024, avec une atteinte de l'équilibre d'exploitation en 2024.



Le groupe a par ailleurs réitéré son ambition d'améliorer ses résultats dès le second semestre 2023, ce qui contribuait à la forte hausse (+13%) de son cours de Bourse aujourd'hui sur Euronext Paris.



Sur le troisième trimestre, la croissance de son activité s'est établie à 20% (+22% hors Russie), avec un chiffre d'affaires qui s'est monté à sept millions d'euros exactement.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice, son chiffre d'affaires consolidé ressort à 20,9 millions d'euros, soit croissance de 24% (dont +27% hors Russie).



'Le consensus anticipe sur 2023-24 des chiffres d'affaires de respectivement 31 millions d'euros (+23%) et 40,9 millions d'euros (+31,8%)', rappellent les analystes d'Invest Securities.



'Au regard de la performance sur neuf mois, ces attentes impliquent un chiffre d'affaires de quatrième trimestre 23 de 10,1 millions d'euros (+21%)', ajoute le bureau d'études.



Dans son communiqué, Wallix précise que son activité demeure tirée par la demande 'soutenue' des entreprises de taille intermédiaire et par l'accélération du nombre de grands projets dans le secteur industriel.



Wallix met surtout en avant la croissance de près de 33% de ses revenus

mensuels récurrents sur les neuf premiers mois de l'année, ce qui confirme la transformation de son modèle vers la souscription.



Ceux-ci représentaient 18,6 millions d'euros à la fin septembre, soit 74% du chiffre d'affaires 2022.





