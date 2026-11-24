Paris, France – 24 novembre 2026 – WALLIX (Euronext : ALLIX), éditeur européen de cybersécurité spécialisé dans la gestion des identités et des accès (IAM) et leader reconnu dans la gestion des accès privilégiés (PAM), a remporté le premier prix des EuropaNum Awards 2026 dans la catégorie « Cybersécurité et résilience des systèmes ». Ces trophées distinguent les acteurs engagés en faveur de l'autonomie numérique européenne.

Les trophées ont été remis le 23 novembre au Pullman Paris Montparnasse, dans le cadre du salon Be SOVEREIGN , premier rendez-vous professionnel consacré à la résilience et à la souveraineté numérique, placé sous le marrainage d'Anne Le Hénanff, ministre déléguée chargée de l'Intelligence artificielle et du Numérique.

Aux côtés de son partenaire 3DS OUTSCALE, filiale cloud de Dassault Systèmes, WALLIX y a défendu une conviction : la souveraineté numérique ne se décrète pas, elle se construit en maîtrisant les dépendances technologiques qui conditionnent la sécurité et la continuité des activités des organisations.

Cette vision a notamment été illustrée par Ronan Croguennec, Head of Practice Managed Service Provider & Cloud Service Provider chez WALLIX, lors de son intervention intitulée « WALLIX : la souveraineté au cœur de l'innovation », consacrée à la maîtrise des technologies, des accès et de l'exploitation dans les environnements IT et OT.

Avec 3DS OUTSCALE, une chaîne de confiance de l'infrastructure aux accès

Partenaires depuis 2022, WALLIX et 3DS OUTSCALE œuvrent ensemble à la construction d'un espace numérique de confiance. La solution de gestion des accès privilégiés de WALLIX est ainsi disponible sur l'infrastructure de 3DS OUTSCALE, premier cloud qualifié SecNumCloud 3.2 par l'ANSSI.

Cette alliance associe une infrastructure cloud qualifiée SecNumCloud à une solution PAM certifiée CSPN par l'ANSSI et certifiée par le BSI allemand. Elle offre ainsi aux organisations publiques et privées une alternative européenne pour sécuriser leurs données et leurs systèmes sensibles, de l'hébergement jusqu'au contrôle des accès critiques.

« WALLIX, à travers des choix technologiques souverains, délivre des solutions souveraines à ses clients. Remporter le premier prix des EuropaNum Awards est une reconnaissance pour nos équipes et pour toute une filière européenne. La souveraineté numérique, c'est avant tout la capacité de choisir et de maîtriser ses dépendances technologiques pour garantir la continuité de ses activités.

Avec 3DS OUTSCALE, nous proposons des services hébergés et démontrons qu'il est possible d'associer une infrastructure cloud de confiance à une maîtrise des accès critiques, pour offrir aux organisations une chaîne de valeur fiable qui intègre cyber, cloud et IA souverains. », déclare Jean-Noël de Galzain, CEO de WALLIX également intervenu lors d'une table ronde consacrée aux enjeux économiques de la résilience numérique.

De la souveraineté comme principe à la souveraineté comme choix

Face aux exigences réglementaires croissantes (NIS2, DORA, Cyber Resilience Act), aux lois extraterritoriales et aux risques de coupure à distance (« kill switch ») par des fournisseurs étrangers, les organisations européennes doivent repenser leurs dépendances technologiques.

Si une souveraineté totale reste difficile à atteindre, l'enjeu est d'identifier et de maîtriser les dépendances susceptibles de compromettre la sécurité et la continuité de leurs activités.

Dans ce contexte, le cloud souverain constitue un levier essentiel pour renforcer le contrôle sur les données et les systèmes sensibles. La qualification SecNumCloud délivrée par l'ANSSI apporte des garanties renforcées en matière de sécurité et de protection contre certains risques liés aux législations extraterritoriales.

Mais la souveraineté numérique ne se limite pas au choix d'une infrastructure de confiance. Elle suppose également de maîtriser les conditions d'accès aux systèmes critiques : qui peut y accéder, à quel moment et avec quels privilèges ? La gestion des identités et des accès devient ainsi un enjeu central de souveraineté opérationnelle.

À propos de WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. WALLIX protège les identités, les accès et les privilèges dans les environnements IT et OT afin de permettre aux organisations d'évoluer en toute confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

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