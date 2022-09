Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix: rejoint une alliance dans la cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 12:05









(CercleFinance.com) - Wallix a officiellement annoncé ce mardi son entrée au sein de l'alliance technologique 'Open XDR Platform', une organisation regroupant des éditeurs spécialisés dans le domaine de la cybersécurité.



La plateforme, qui se définit comme une fédération d'éditeurs partageant des valeurs communes, tant organisationnelles que techniques, est déjà composé de Sekoia, HarfangLab, Pradeo, Glimps, Vade et Gatewatcher.



Le projet est censé se traduire par une plateforme unique, dans laquelle sont disponibles, à la carte, de manière interopérable, les technologies des éditeurs partenaires.



Cette structure permet aux entreprises clientes de bénéficier d'une solution unifiée, leur permettant de rationaliser les opérations, tout en renforçant leur niveau de cyberdéfense.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris -1.32%