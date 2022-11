Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix: progression dans un classement ESG information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 08:44









(CercleFinance.com) - Wallix annonce avoir obtenu une notation extra-financière de 70/100 par Gaïa Research, en nette amélioration et significativement supérieure à la note moyenne de 54/100 des 66 sociétés notées du secteur des technologies de l'information.



'Cette note porte sur les données extra-financières de 2021 et se base sur l'évaluation de 140 critères répartis en quatre piliers : la gouvernance, le social, l'environnement et les parties prenantes externes', précise l'éditeur de logiciels de cybersécurité.



Grâce au développement continu de sa politique ESG, Wallix a amélioré sa notation de 23 points sur trois ans et se classe ainsi 14ème sur 66 dans sa catégorie sectorielle et 70ème parmi les 371 sociétés couvertes par Gaïa Research 2022.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris -0.33%