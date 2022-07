Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix: progression dans le Magic Quadrant de Gartner information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Wallix gagne 4% après que l'éditeur de logiciels de cybersécurité est devenu 'Leader' du PAM (Privileged Access Management) dans le Magic Quadrant réalisé par Gartner, qui cartographie les acteurs de référence du marché.



'Il est important de souligner que Wallix est le seul éditeur européen du Magic Quadrant. La progression de Wallix dans le Magic Quadrant est fulgurante', commente la société, qui est passée en trois ans de la catégorie 'Acteur de niche' à 'Challenger' puis, 'Leader'.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris +4.81%