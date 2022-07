Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix: premier semestre jugé 'timide', le titre chute information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 12:33









(CercleFinance.com) - L'éditeur de logiciels de cybersécurité Wallix chute de plus de 12% ce vendredi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un premier semestre qualifié de 'timide' par les analystes.



Le spécialiste de la détection et de la résilience aux cyberattaques a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en progression de 7% à 11 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.



En excluant l'activité réalisée avec la Russie, qui ressort en baisse de 39%, le chiffre d'affaires de premier semestre affiche une progression de 10%.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent un début d'année poussif, rappelant que le consensus anticipe pour 2022 un chiffre d'affaires de l'ordre de 29 millions d'euros.



'Pour justifier cette performance timide, le management évoque l'attentisme des clients lié à la crise géopolitique, la migration du modèle vers l'abonnement', soulignent-ils.



Dans son communiqué, Wallix reconnaît effectivement 'que le conflit russo-ukrainien et la dégradation de l'environnement économique ont rendu les entreprises prudentes en matière d'investissements, particulièrement les grands comptes'.



L'entreprise dit néanmoins anticiper une amélioration séquentielle de son volume d'activité au cours des prochains semestres.





