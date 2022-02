Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix: plus pessimiste après une fin d'année décevante information fournie par Cercle Finance • 11/02/2022 à 14:05









(CercleFinance.com) - Wallix a annoncé jeudi soir qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre ses objectifs de rentabilité après avoir connu une fin d'année 2021 compliquée.



L'éditeur de logiciels de cybersécurité a fait état d'un chiffre d'affaires en progression de 15% à 23,2 millions d'euros l'an dernier, très inférieur au consensus qui visait 26,5 millions d'euros.



Dans son communiqué, l'entreprise explique avoir pâti en décembre du report sur 2022 de plusieurs contrats d'envergure, notamment en France, un phénomène qu'elle explique par le déferlement de la vague Omicron.



Wallix estime à environ deux millions d'euros le montant des commandes ainsi décalées.



Au vu du ces reports de contrats, le groupe estime ne plus être en mesure d'atteindre l'équilibre opérationnel sur le second semestre, comme il l'anticipait auparavant.



A moyen terme, Wallix considère néanmoins profiter d'un contexte de marché 'particulièrement porteur' qui devrait lui permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros en 2025.



A la Bourse de Paris, ces annonces étaient sanctionnées par une chute de plus de 20% du cours de Bourse vendredi après-midi. Le titre accuse désormais un repli de 36% depuis le début de l'année.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris -20.56%