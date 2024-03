Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wallix: perte creusée en 2023, objectif repoussé information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 11:35









(CercleFinance.com) - Wallix a fait état jeudi de pertes creusées au titre de l'exercice 2023 et repoussé son objectif-clé d'atteindre l'équilibre financier cette année, des annonces qui faisaient chuter son titre de plus de 10% ce matin à la Bourse de Paris.



L'éditeur de logiciels de cybersécurité a fait état hier soir d'une perte d'exploitation de presque 9,5 millions d'euros pour 2023, à comparer avec un manque à gagner de 7,1 millions d'euros en 2022.



Jean-Noël de Galzain, son PDG, explique l'accentuation de ces pertes par la fin d'un cycle d'investissement axé sur l'enrichissement de l'offre et le renforcement des effectifs dans les 16 pays où le groupe est présent.



Le chiffre d'affaires annuel a atteint un niveau record, plus de 30 millions d'euros l'an dernier, soit une croissance de 20%.



Indicateur très suivi, le revenu mensuel récurrent (MRR) ressortait à 1,6 million d'euros à la fin 2023, avec un rythme de croissance toujours en accélération, à 32,9% par rapport à la fin 2022.



Dans son communiqué, Wallix se déclare confiant dans sa capacité à maintenir des taux de croissance élevés de ses revenus récurrents et à générer un résultat d'exploitation positif à partir du second semestre 2024.



Les analystes d'Invest Securities font toutefois remarquer que le groupe avait indiqué précédemment viser un résultat opérationnel à l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice 2024, et non pas sur la seconde moitié de l'année.



'La trajectoire 2024 semble par conséquent devoir être révisée à la baisse', souligne le bureau d'études.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris -8.73%