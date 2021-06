WALLIX : partenariat renforcé avec SCHNEIDER ELECTRIC

(AOF) - Wallix a annoncé l'intégration des technologies de cybersécurité Wallix Inside à la gamme de PC industriels Harmony P6 de Schneider Electric. Schneider Electric et Wallix renforcent ainsi leur partenariat de plus de 5 ans avec le lancement d'une solution intégrée qui permet d'assurer la sécurité des connexions aux systèmes des installations industrielles, des bâtiments tertiaires, des hôpitaux et des data-centers.