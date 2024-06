Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wallix: partenariat renforcé avec Cisco information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 11:58









(CercleFinance.com) - Wallix, un éditeur de logiciels de cybersécurité, a annoncé jeudi avoir renforcé son partenariat avec le géant américain des équipements de réseau Cisco.



L'accord doit consister en une intégration mutuelle de Pam4OT, la suite de Wallix dédiée à l'accès et l'identité des opérations industrielles, et du logiciel de Cisco contre les attaques, Cisco Cyber Vision.



L'objectif, selon Wallix, est d'offrir une vision centralisée de toutes les actions réalisées par les opérateurs et intégrateurs se connectant à distance de manière sécurisée et transparente sur des sites de production.



Wallix souligne que le partenariat va permettre à la clientèle mondiale de Cisco d'avoir accès à une solution avancée de gestion des identités et des accès numériques.



Cette annonce intervient alors que le marché de la cybersécurité industrielle est estimé à 15,5 milliards de dollars et devrait enregistrer une croissance mondiale de 15,8% d'ici à 2027.





