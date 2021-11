Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix : partenariat avec Tech Data au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 30/11/2021 à 13:08









(CercleFinance.com) - Wallix annonce la signature d'un contrat de partenariat avec le distributeur informatique Tech Data, qui travaille avec plus de 6500 revendeurs et intégrateurs, pour fournir des solutions à des milliers d'entreprises, sur tout le Royaume Uni. 'Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions Wallix au Royaume Uni, pour offrir aux entreprises britanniques toute son expertise en matière de sécurisation des accès et des identités', souligne l'éditeur de logiciels de cybersécurité. En une seule année, Wallix a signé des contrats d'envergure avec des leaders de la distribution informatique aux Etats-Unis avec Arrow et en Europe avec Tech Data en Allemagne, en Espagne et désormais au Royaume Uni.

Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris +0.76%