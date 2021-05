WALLIX : partenariat avec le distributeur américain Arrow

(AOF) - Wallix a annoncé la signature d'un partenariat d'envergure avec la société américaine Arrow Electronics, fournisseur mondial de produits, solutions et services IT & cybersécurité. Ce partenariat va permettre de démultiplier la distribution des solutions du groupe français aux Etats-Unis, pour offrir aux entreprises américaines toute son expertise en matière de sécurisation des accès et des identités.

Arrow, en tant que distributeur, travaille avec plus de 1000 revendeurs et intégrateurs dans tout le pays, pour fournir des millions d'entreprises, tout secteur confondu, notamment la santé, l'industrie et les opérateurs de services essentiels (eau, énergie, transport, télécoms, etc.).

L'implantation nord-américaine d'Arrow en fait un partenaire stratégique pour accompagner les clients de Wallix sur des projets d'ampleur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique - Editeurs de logiciels

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.