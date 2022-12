Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix: partenariat avec 3DS Outscale information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 12:24









(CercleFinance.com) - Wallix a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec 3DS Outscale, une filiale de Dassault Systèmes, en vue de renforcer leur offre en matière de cybersécurité européenne.



Aux termes de l'accord, les organisations privées ou publiques ayant des données sensibles pourront désormais choisir la solution de protection des données Wallix Pam4All sur l'infrastructure 'cloud' souveraine de 3DS Outscale.



L'action Wallix progressait de 2% sur Euronext Growth Paris suite à cette annonce.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris +1.08%