Wallix: le titre monte après un début d'année 'encourageant'

(CercleFinance.com) - Wallix a débuté l'année 2023 en trombe, signant une forte accélération de la croissance de son chiffre d'affaires, qui a dépassé 30% au premier trimestre.



L'éditeur de logiciels de cybersécurité a fait état d'un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur les trois premiers mois de l'année, à comparer avec 4,7 millions d'euros sur la même période de l'exercice 2022.



Au 31 mars, son revenu récurrent mensuel représentait 1,3 million d'euros, soit une hausse de 26,5% par rapport au 31 mars 2022, soit l'équivalent de 15,4 millions d'euros de revenus récurrents sur une base annuelle.



Wallix dit ainsi démarrer l'année 2023 avec un niveau de revenus récurrents équivalent à 61,3% de son chiffre d'affaires consolidé en 2022.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities saluent un 'début d'année encourageant' qu'ils estiment à même de 'restaurer la confiance'.



'Alors que le titre est proche de ses plus bas historiques après des résultats 2022 mal accueillis, la performance du premier trimestre 2023 devrait être accueillie positivement', commente la société de Bourse.



Invest juge que cette publication devrait permettre de conforter les attentes du consensus et d'espérer un retour à des performances plus en phase avec les ambitions du management.



S'agissant de ses perspectives, Wallix a réitéré son ambition d'améliorer significative ses résultats sous l'effet d'un retour progressif à la normale des dépenses opérationnelles, prévoyant toujours d'atteindre un résultat d'exploitation à l'équilibre en 2024.



Après la publication de ces chiffres, l'action Wallix grimpait de presque 7% vendredi matin à la Bourse de Paris, donnant une capitalisation boursière de 57,5 millions d'euros.



Depuis le début de l'année, le titre accuse encore un repli de 17%.





