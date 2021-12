Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix: le titre irrégulier après le plan stratégique information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 16:30









(CercleFinance.com) - Le titre Wallix était hésitant vendredi à la Bourse de Paris après la présentation du plan stratégique du groupe de logiciels de cybersécurité pour la période 2022-2025.



Après une première partie de séance dans le rouge, l'action s'est orientée à la hausse dans le courant de l'après-midi et affiche actuellement un gain de plus de 0,6%.



Le plan stratégique à quatre ans, baptisé 'Unicorn 2025', a pour ambition de positionner le groupe comme un acteur 'leader' dans la construction d'un monde numérique de confiance.



Wallix dit notamment anticiper des investissements autofinancés de l'ordre de 10 millions d'euros, dont 40 à 50% devraient être réalisés sur l'exercice 2022.



Sa feuille de route prévoit également la réalisation d'un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à horizon 2025, assorti d'un objectif de rentabilité opérationnelle supérieure à 15%.



Au terme du plan, le spécialiste de la sécurisation des accès et des identités ambitionne de multiplier par 7,5 son chiffre d'affaires à l'international.



A titre de rappel, l'éditeur de logiciels a généré un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros sur l'exercice 2020.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris +0.62%