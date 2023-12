Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wallix: lancement d'une nouvelle plateforme de cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Wallix a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle plateforme de cybersécurité destinée aux entreprises cherchant à protéger leurs accès et identités.



L'éditeur de logiciels explique que sa technologie en mode SaaS, baptisée 'Wallix One', embarque les services indispensables à la protection des activités numériques des entreprises.



La solution permet aux employés, prestataires externes, administrateurs informatiques, mais aussi aux machines et aux robots d'accéder aux infrastructures numérique, aux applications et aux données après vérification de l'identité et des droits qui leur ont été accordés.



Wallix souligne qu'en externalisant avec Wallix One, la gestion de leur logiciel de sécurisation des identités et des accès, les responsables de sécurité informatique conservent le contrôle des accès aux ressources critiques de l'entreprise tout en limitant les risques liés aux vols et aux usurpations d'identités et en se focalisant sur la mise en oeuvre de leur politique de sécurité.





Valeurs associées WALLIX GROUP Euronext Paris +1.87%