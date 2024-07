Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wallix: la part des revenus récurrents continue d'augmenter information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 11:40









(CercleFinance.com) - Wallix, un éditeur de logiciels de cybersécurité, grimpe en Bourse de Paris ce vendredi après avoir annoncé une poursuite de l'augmentation de la part des revenus récurrents au sein de son chiffre d'affaires.



Indicateur très suivi par les investisseurs, le revenu mensuel récurrent (MRR) représentait 71,6% à l'issue du premier semestre, comparé à 58,8% un an plus tôt.



Exprimé en volume d'activité, le revenu mensuel récurrent affiche une hausse de 30,2% sur les six premiers mois de l'année, pour atteindre désormais plus de 1,8 million d'euros.



Le spécialiste de la gestion des identités et des accès a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2024, tablant toujours sur une 'hyper croissance' de ses revenus récurrents accompagnée d'un résultat d'exploitation positif au second semestre.



Le titre Wallix grimpait de 22% dans le sillage de cette publication, ramenant à moins de 15% son repli enregistré depuis le début de l'année.





Valeurs associées WALLIX GROUP 7,93 EUR Euronext Paris +23,91%