WALLIX : Information relative au nombre de droits de votes et d'actions

Paris, 12 novembre 2026 -

Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté

des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total

de droits de vote 30 septembre 2026 7 099 569 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 725 999 Total réel (ou net) des droits de vote : 8 722 627 31 octobre 2026 7 099 569 Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 715 357 Total réel (ou net) des droits de vote : 8 710 438

* le nombre total de droits de vote théoriques inclus des actions en auto-détention.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2026, le 11 février 2027

A PROPOS DE WALLIX

WALLIX (Euronext : ALLIX, coté depuis 2015) est un éditeur européen de cybersécurité des identités et des accès, leader dans la gestion des accès privilégiés (PAM), qui aide les organisations à renforcer leur sécurité et leur souveraineté numérique. Ancrée dans les valeurs européennes de sécurité et de liberté, et reconnue pour l'excellence technologique de sa plateforme WALLIX One par les plus grandes sociétés d'analyse, WALLIX soutient plus de 4 000 organisations à travers le monde. WALLIX protège les identités, les accès et les privilèges dans les environnements IT et OT afin de permettre aux organisations d'évoluer en toute confiance dans un monde numérique plus sécurisé.

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