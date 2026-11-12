WALLIX : Information relative au nombre de droits de votes et d'actions

Paris, 12 novembre 2026 -
Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers
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Date d'arrêté
des informations
|Nombre total d'actions composant le capital
|
Nombre total
de droits de vote
|30 septembre 2026
|7 099 569
|Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 725 999
|Total réel (ou net) des droits de vote : 8 722 627
|31 octobre 2026
|7 099 569
|Total théorique (ou brut) des droits de vote* : 8 715 357
|Total réel (ou net) des droits de vote : 8 710 438
* le nombre total de droits de vote théoriques inclus des actions en auto-détention.
Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2026, le 11 février 2027
A PROPOS DE WALLIX
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www.WALLIX.com | info@wallix.com
CONTACTS COMMUNICATION FINANCIÈRE
ACTUS finance & communication
Relations Investisseurs - Hélène de Watteville
01 53 67 36 33 / wallix@actus.fr
Relations Presse – Déborah Schwartz
06 27 09 05 73 / dschwartz@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : lWdyZ5Sbl5eclp1wkplub2WUl5timmmbbWiYxpKbZ8qcm3Fmymdnb8qSamlimGto
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101362-ddv-oct-2026.pdf
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