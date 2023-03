Wallix dévoile une alliance technologique avec Kleverware

(AOF) - Wallix a signé une alliance technologique avec Kleverware pour renforcer la sécurité du cloud. En intégrant leurs technologies, les deux groupes offrent une solution complète de CIEM (Cloud Infrastructure Entitlement Management) qui cartographie, gère et sécurise tous les accès - humains ou machines - aux ressources informatiques utilisées par des services cloud souscrits par les organisations.

Le groupe français de logiciels de cybersécurité et le spécialiste européen de la gouvernance des accès et des identités numériques garantissent la protection des données hébergées sur le cloud, la détection et la résilience aux cyberattaques, la continuité d'activité des services cloud, et la conformité règlementaire en matière de cybersécurité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Les acteurs européens du cloud portent plainte contre Microsoft

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.