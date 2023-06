Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wallix: création d'un comité scientifique information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 10:55

(CercleFinance.com) - Wallix annonce la création d'un comité scientifique constitué de six personnalités, des dirigeants en charge de l'informatique et/ou de la cybersécurité, ayant pour mission de 'l'aider et de l'accompagner à devenir un champion mondial de la cybersécurité'.



Le comité scientifique va épauler Wallix pour accompagner la forte croissance organique du plan Unicorn, participer à l'amélioration de la rentabilité tout au long du plan, et délivrer des conseils pour une croissance externe ciblée.



Pour cela, les membres vont se réunir au moins deux fois par an pour partager leurs préoccupations et priorités en matière de cybersécurité, prodiguer des conseils pour la prise de décisions stratégiques et échanger sur l'impact des exigences règlementaires.