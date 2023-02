Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wallix: chiffre d'affaires 'un peu juste', le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 11:54









(CercleFinance.com) - Wallix a dévoilé jeudi soir un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour son exercice 2022, même si la croissance de son activité s'est accélérée sur la seconde partie de l'année.



La publication faisait chuter le titre de l'éditeur de logiciels de cybersécurité de 3,8% ce vendredi à la Bourse de Paris.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le chiffre d'affaires ressort à 25,2 millions d'euros, en progression de 8,7% (+14,8% hors Russie), mais le consensus anticipait un chiffre de 26,2 millions d'euros.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent une publication 'un peu juste', malgré une amélioration de la croissance au seconde semestre.



La croissance de l'activité s'est en effet accentuée au cours de la seconde moitié de l'exercice, avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,1% (+19,2% hors Russie).



Concernant sa feuille de route pour 2023, Wallix dit vouloir les actifs existants et atteindre une taille critique dans les pays stratégiques tout en poursuivant l'enrichissement de son offre.



A fin 2023, l'Amérique du Nord devrait ainsi atteindre la taille critique et représenter 10% des prises de commandes, comparé à 3% sur l'exercice 2022.





