Wallix affiche sa confiance dans ses perspectives

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe présentera le 16 novembre prochain les lignes directrices d'un nouveau plan stratégique, pour la période 2022-2025, visant à consolider durablement le leadership de Wallix et à construire la nouvelle ère d'un numérique de confiance Européen.

Le spécialiste de la cybersécurité " est particulièrement confiant dans la poursuite de sa trajectoire de forte croissance sur la seconde moitié de 2021 et confirme son objectif d'atteindre la rentabilité d'exploitation au second semestre de l'exercice 2021 ".

(AOF) - Wallix a enregistré au premier semestre une perte nette, part du groupe, de 2,7 millions d'euros contre une perte de 5,13 millions d'euros, un a plus tôt. Le résultat d'exploitation du spécialiste de la cybersécurité s'établit à -2,7 millions d'euros, soit une amélioration de 48% par rapport à -5,1 millions d'euros pour la même période de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires est en progression de 28% à 10,3 millions d'euros.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.