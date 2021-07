Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : Wells Fargo et Citi arrivent en renfort Cercle Finance • 14/07/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse mercredi matin, soutenue par les résultats meilleurs que prévu des banques Wells Fargo et Citi. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices avancent de 0,2% à 0,7%, signalant une ouverture en territoire positif. Cette deuxième journée de la saison des résultats a réservé quelques bonnes surprises et devrait permettre aux marchés d'actions américains de reprendre une partie de leurs pertes de la veille. A la différence de la séance d'hier - qui avait vu les valeurs financières sombrer malgré les solides publications de JPMorgan et Goldman Sachs - les titres du secteur bancaire devraient porter la tendance aujourd'hui. Citigroup gagne ainsi près de 2% en cotations avant-Bourse après avoir fait état d'un bénéfice net quasiment multiplié par six au deuxième trimestre, une performance bien meilleure que prévu. Wells Fargo est également attendu en hausse suite à son retour avec les bénéfices sur le trimestre écoulé après avoir perdu de l'argent au deuxième trimestre 2020 pour la première fois en plus de 10 ans. Bank of America a engrangé un bénéfice net en hausse de 163% à 9,2 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, une performance bien supérieure à l'estimation moyenne des analystes, mais le titre perd 1,7% en pré-ouverture. Dans une note de stratégie parue aujourd'hui, les analystes d'UBS déclarent s'attendre à ce que cette nouvelle saison des résultats soutienne la progression des marchés américains. La banque privée suisse déclare s'attendre à une croissance des bénéfices des entreprises de l'ordre de 80% au deuxième trimestre, une prévision qu'ils s'attendent à voir être dépassée de 15% en moyenne. Côté macroéconomie, les prix à la production ont augmenté de 1% en juin par rapport au mois précédent, une progression supérieure aux attentes des économistes. Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit à 7,3% en données brutes, marquant une nette accélération par rapport à la hausse annuelle de 6,6% en mai, ce qui confirme l'existence de tensions inflationnistes.

