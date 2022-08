Wall Street: Walmart n'alimente pas le rebond information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 15:19

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait céder un peu de terrain mardi dans les premiers échanges en dépit des résultats trimestriels de Walmart, bien supérieurs aux attentes des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,2% et 0,3%, signalant une ouverture prudente.



Depuis son plus bas de la mi-juin, le S&P 500, indice de référence des gérants de fonds, a repris quelque 17%, porté par de bons résultats d'entreprise et des indicateurs meilleurs que prévu, avec comme point d'orgue les chiffres de l'inflation supérieurs aux attentes publiés la semaine passée.



Grâce à son rally estival, le S&P n'accuse plus qu'un repli de 9,8% depuis le début de l'année.



Mais avec ce redressement, certains stratèges estiment que les marchés d'actions américains sont désormais un peu surévalués et qu'il ne serait pas surprenant d'assister à un repli.



La dernière série de résultats trimestriels ne semble en tout cas pas inciter les investisseurs à pousser les indices encore plus haut après quatre semaines consécutives de hausse.



Walmart est pourtant attendu en hausse de 3% après avoir relevé ses prévisions de bénéfice pour l'exercice en cours à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



En revanche, Home Depot a déçu en se contentant de réaffirmer ses objectifs annuels en dépit d'un chiffre d'affaires et de profits record sur le trimestre écoulé.



Les investisseurs ont appris une heure avant l'ouverture que les mises en chantier de logements avaient chuté de 9,6% le mois dernier aux Etats-Unis, un niveau nettement inférieur au consensus.



Le nombre de permis de construire de logements américains, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui tassé de 1,3%.



Ces chiffres laissent penser que le marché de l'immobilier subit un sérieux retournement, le resserrement de la politique monétaire et la hausse des taux longs qui en résulte impactant le coût des crédits immobiliers.



Cette statistique a eu peu d'effet sur la tendance en préouverture. Reste à savoir si celle de la production industrielle, qui sera publiée d'ici quelques minutes, aura plus d'impact.