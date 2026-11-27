Wall Street est attendue sur un rebond et les Bourses européennes poursuivent leurs gains vendredi à mi-séance, les valeurs technologiques et les matières premières se démarquant alors que les investisseurs mettent de côté, au moins temporairement, les doutes sur le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 1,30% pour le Dow Jones .DJI , de 1,56% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 2,13% pour le Nasdaq, les indices devant ainsi retrouver un peu de vigueur après le jour férié de Thanksgiving et au terme d'une semaine marquée par de fortes fluctuations, au gré des rebondissements autour de Nvidia NVDA.O .

La séance de vendredi sera par ailleurs écourtée à la Bourse de New York, qui fermera à 19h00, heure de Paris.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,18% à 8.122,95 points vers 12h46 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,57% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,55%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 1,03%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,82% et le Stoxx 600 .STOXX 0,83%.

L'indice paneuropéen se dirige vers un gain hebdomadaire d'environ 2,6% après un recul de 5,8% la semaine dernière, le plus fort depuis fin mars 2025. En revanche, depuis le début du mois, le Stoxx 600 affiche une baisse de 0,7%.

"Il ne semble pas y avoir de catalyseur précis à l'origine du rebond que nous avons observé, mais le mois a été très difficile", souligne Fiona Cincotta, analyste chez StoneX, qui met en avant l'afflux d'achats à la baisse, c'est-à-dire d'investisseurs à la recherche de bonnes affaires à la suite des récentes ventes.

Nvidia doit également rebondir vendredi, et avec elle ses pairs de l'industrie des semi-conducteurs, les fournisseurs de services cloud et les fabricants de serveurs, même si le sort du groupe phare de l'IA reste au centre de l'attention, dans un mélange délicat de doutes concernant sa gestion interne et d'autres, plus généraux, sur les dépenses du secteur, à un moment où les taux d'intérêt sont voués à augmenter au vu des chiffres de l'inflation.

Cette séance est en outre riche en indicateurs économiques dans la zone euro, qui ne sont d'ailleurs pas très encourageants pour la France, où l'économie s'est repliée de 0,2% au troisième trimestre et où le deuxième trimestre s'est finalement avéré légèrement négatif, ce qui place le pays en récession technique.

Ces chiffres sont publiés quelques heures avant la révision de la note de crédit de l'agence S&P dans la soiréé, alors que la France peine à réduire son déficit public.

L'inflation de la deuxième économie du bloc offre en revanche une lueur d'espoir, en ralentissant à 3,2% en novembre, aidée par une accalmie dans les prix énergétiques. Le tableau d'ensemble reste pourtant mitigé : les consommateurs de la zone euro ont nettement revu à la hausse leurs anticipations d'inflation pour les 12 prochains mois et il semble certain que la BCE relèvera à nouveau ses taux d'intérêt en décembre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L5N4770M6

VALEURS EN EUROPE

Les groupes liés aux semi-conducteurs comme ASML ASML.AS , STMicroelectronics STMPA.PA , ASM International ASMI.AS , Soitec SOIT.PA et Infineon IFXGn.DE gagnent entre 3,5% 5,7%, portant l'indice sectoriel du Stoxx 600 .SX8P (+2,2%).

Les groupes miniers .SXPP avancent pour leur part de 3,6% grâce au rebond des prix du cuivre et de l'or.

À Paris, l'action Lumibird LBIRD.PA bondit de 17,5% après l'annonce par Thales TCFP.PA (+2%) de l'ouverture de négociations exclusives en vue d'une prise de participation majoritaire du géant de la défense dans la société spécialisée dans les lasers.

TAUX

Les rendements obligataires progressent aux États-Unis après un jour férié, le rebond attendu des actions limitant l'intérêt pour les titres de dette souveraine, tandis que les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed se sont renforcées à la suite des chiffres de l'inflation PCE, publiés mercredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne 5,2 points de base à 4,8996%, tandis que celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR affiche 4,4 points de base à 4,6788%.

Les rendements de référence avancent très légèrement en Allemagne, celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR progressant de 1 point de base à 3,2684%. Le deux ans DE10YT=RR est stable à 3,0783%.

En France, en revanche, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR cède 4,4 points de base à 4,6988%

CHANGES

Le dollar grappille 0,13% face à un panier de devises de référence .DXY , proche d'un plus haut de 22 mois.

L'euro perd à son tour 0,04% à 1,0963 dollar EUR= .

PÉTROLE

Les cours du pétrole évoluent sur de faibles variations vendredi mais devraient enregistrer un gain sur la semaine, les attaques répétées contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz et contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ravivant les inquiétudes sur l'approvisionnement.

Le Brent LCOc1 grignote 0,03% à 96,60 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend 1,76% à 85,15 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 27 NOVEMBRE

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)