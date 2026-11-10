Wall Street vue prudente avant l'inflation, le pétrole continue de reculer

Wall Street est attendue sans direction en attendant la publication des données sur l'inflation américaine, tandis que les Bourses européennes restent sur de forts gains à mi-séance face au recul continu des cours pétroliers.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,33% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,01% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,41% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,10% à 8.324,00 points vers 12h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,45%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 1,04%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,80% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,79%.

Alors que la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat américaines a fait craindre un fléchissement de l'intelligence artificielle (IA), les investisseurs perçoivent désormais dans ce revers républicain la perspective d'une résolution du conflit au Moyen-Orient.

Les cours pétroliers reculent depuis lundi pour retomber à leur plus bas niveau depuis fin août , le président américain Donald Trump ayant déclaré qu'il prévoyait de s'abstenir pour l'heure de mener des bombardements supplémentaires contre l'Iran à la demande de pays voisins.

Le Brent LCOc1 perd 2,21% à 90,52 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 lâche 1,89% à 85,21 dollars.

La poursuite de la tendance reste toutefois tributaire de la situation dans le golfe et des discussions pour mettre fin au conflit. Le Premier ministre du Qatar, au rôle d'intermédiaire dans les négociations de paix, a qualifié lundi de "positives" ses discussions avec Donald Trump et son vice-président J.D. Vance.

"Bien que des attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz se poursuivent, elles ne se sont pas intensifiées au point d’imposer une nouvelle prime de risque au marché", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

Par ailleurs, des délégations russe et ukrainienne doivent prendre part mardi à Abou Dhabi à des pourparlers sous médiation américaine pour la première fois depuis février, après que Donald Trump eut laissé entendre la semaine dernière qu’un accord de paix global était envisageable après quatre ans et demi de conflit.

Sur le plan macroéconomique, le très attendu indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'octobre, dont la publication est prévue à 13h30 GMT, permettra aux investisseurs d'affiner leurs perspectives en matière de politique monétaire.

À quelques heures de la publication, Chris Waller, gouverneur de la Fed, a dit s'attendre à un ralentissement de la hausse des prix de mois-ci, tout en avertissant que la banque centrale américaine devrait adopter une politique monétaire plus offensive si l'inflation continue de s'éloigner de son objectif.

Les opérateurs prennent également du recul sur les craintes que le retour en force des démocrates soit de mauvais augure pour l'intelligence artificielle, les valeurs du secteur ont repris quelques couleurs la veille après la déferlante de ventes subie en fin de semaine dernière.

"Un ralentissement du déploiement des infrastructures liées à l’IA n’est pas nécessairement négatif. Il pourrait permettre aux investissements de retrouver un rythme plus soutenable, mieux adapté aux capacités de l’offre et à la demande", a écrit dans une note Joe Amato, président et directeur des investissements en actions chez Neuberger.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL5N46R0SC

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Renault RENA.PA avance de 2,6% après un relèvement de la recommandation par Jefferies.

Edenred EDEN.PA et Pluxee PLX.PA progressent respectivement de 4,0% et de 3,6% pour se hisser en tête du SBF 120 .SBF120 , après que la justice brésilienne a suspendu une partie de la nouvelle réglementation sur les chèques-repas destinés aux entreprises.

Ailleurs en Europe, le groupe britannique de distribution de vêtements et de produits alimentaires Marks & Spencer (M&S) MKS.L gagne 3,4% après avoir dit viser une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 5 et 9% à moyen terme.

TAUX

Aux États-Unis, le rendement des Treasuries à deux ans US2YT=RR , sensible aux anticipations de politique monétaire, grimpe de 6,2 points de base à 4,6094%, à mesure que la probabilité d'une hausse des taux par la Fed en décembre se renforce. Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne quant à lui 2,4 points de base à 4,8863%.

En Allemagne, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède 1,8 point de base à 3,2492%. Le deux ans DE10YT=RR lâche 0,5 point de base à 3,0121%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR perd 3,8 points de base à 4,7050%. Le deux ans FR10YT=RR recule de 2,9 points de base à 3,4774%.

CHANGES

Le billet vert s'apprécie légèrement, soutenu par les déclarations bellicistes de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, tout en attendant les chiffres de l'inflation américaine qui pourraient le faire grimper davantage si les anticipations de hausse des taux se renforçaient.

Le dollar gagne 0,11% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,08% à 1,1214 dollar EUR= .

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Prix à la consommation (IPC) octobre - sur un mois +0,3% +0,6% - sur un an +3,9% +3,7%

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)