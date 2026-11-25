Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Diana Mandia

25 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse, plombée encore une fois par le secteur technologique, tandis que la plupart des Bourses ‌européennes sont basculées dans le rouge mercredi à mi-séance, la menace de nouveaux droits de douane américains et l'attente d'un rapport sur l'inflation aux États-Unis incitant à la prudence. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 1,32% pour le Dow ​Jones, de 1,94% pour le Standard & Poor's-500 et de 2,9% pour le NasdaqÀ Paris, le CAC 40 gagne 0,50% à 8.080,32 points vers 12h17 GMT. À Francfort, le Dax est passé en territoire négatif et perd 0,33%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 cède 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 abandonne 0,61%, le FTSEurofirst 300 0,19% et le Stoxx 600 0,20%.

Les marchés européens, moins exposés aux valeurs technologiques, été moins affectés par les turbulences liées à l'intelligence artificielle (IA), qui ont de nouveau pesé sur les marchés asiatiques pendant la nuit ​et qui continueront probablement à plomber les indices new-yorkais plus tard dans le journée, d'après les indications disponibles.

Les valeurs technologiques du Stoxx 600 reculent mercredi (-1,93%), certes, mais la bonne performance du secteur automobile (+2,72%) limite les pertes, JP Morgan ayant indiqué s'attendre à des bonnes perspectives pour une longue liste de groupes européennes, y compris Ferrari, Michelin, Continental, Daimler ​Truck Stellantis ou encore Renault.

La tendance est également soutenue par les valeurs liées aux biens de consommation personnelle et ménager (+1,32%) ⁠et le luxe (+1,71%).

Les opérateurs se montrent plutôt optimistes quant aux marchés du Vieux Continent et, selon une enquête Reuters auprès de stratèges boursiers et de gestionnaires de fonds, les actions européennes devraient atteindre un niveau record en 2027 malgré ‌les risques politiques et les incertitudes économiques.

La croissance de l'économie de l'Allemagne au troisième trimestre a quant à elle été légèrement inférieure aux estimations initiales, affectée par des exportations et des ventes au détail plus faibles que prévu en septembre, mais les économistes s'attendent à ce qu'elle reprenne de la vigueur d'ici la fin de l'année.

Mais les raisons d'être prudent ne manquent pas, en premier lieu, dans le ​domaine toujours très sensible de l'IA, les fabricants de puces étant indiqués à nouveau en forte baisse ‌à New York, mais aussi dans le domaine douanier.

L'administration américaine s'apprête à raviver les tensions commerciales mondiales en imposant sous peu de nouveaux droits de douane à ses ⁠principaux partenaires commerciaux pour lutter contre ce que Washington qualifie de surcapacités industrielles structurelles, ont dit mardi à Reuters des sources proches du dossier.

"Cela nous rappelle une fois de plus que, même si les justifications juridiques des droits de douane ne cessent d'évoluer, le protectionnisme américain devient de plus en plus difficile à démanteler", écrivent les analystes d'ING dans une note.

Pékin a réitéré mercredi son opposition aux "guerres commerciales" et a une nouvelle fois rejeté l'idée d'une surcapacité, sans pour autant menacer de prendre des mesures de rétorsion.

Côté indicateurs ⁠du jour, le marché attend surtout la publication ‌à 13h30 GMT de l'indice d'inflation PCE pour le mois d'octobre, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed), ainsi que la deuxième estimation du PIB américain pour le troisième trimestre.

LES VALEURS À SUIVRE À ⁠WALL STREET

La Bourse de New York devrait connaître une nouvelle séance difficile, sécouée une nouvelle fois par les déboires du secteur technologique.

Dell recule de 7,3% dans les échanges en avant-Bourse, malgré la révision à la hausse mardi de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires ‌et de bénéfice pour la troisième fois depuis le début de l'année à la suite de résultats trimestriels records.

Les fabricants de puces reculent également, avec Nvidia indiqué en baisse de 4,9% mercredi après voir abandonné près de ⁠6% la veille, l'enthousiasme initial suscité par le retour de Jensen Huang au poste de directeur général semblant désormais laisser place à des doutes quant aux risques politiques ⁠et de gouvernance liés à cette décision.

VALEURS EN EUROPE

À Paris, le ‌groupe de spiritueux Rémy Cointreau, qui a relevé mercredi ses objectifs annuels et a dévoilé ses perspectives à horizon 2032, s'envole de 10%.

Bureau Veritas bondit de 6,8% alors que le spécialiste de la certification fait l'objet, selon l'agence Bloomberg, de l'intérêt du fonds ​d'investissement américain Advent. Un porte-parole du gorupe français a toutefois déclaré mercredi qu'il n'était pas en pourparlers avec Advent.

Ailleurs en Europe, EasyJet est ‌pratiquement stable (+0,03%) malgré un plongeon de son bénéfice annuel sur fond de flambée des prix du carburant, alors que la compagnie aérienne s'apprête à être rachetée par Apollo.

AMS Osram s'envole de plus de 13%, le groupe ayant annoncé un partenariat avec Samsung Display pour développer une technologie d'affichage microLED de ​nouvelle génération.

TAUX

L'aversion au risque pousse les investisseurs vers les titres de dette souveraine, ce qui entraîne une baisse de leurs rendements.

Celui des Treasuries à dix ans perd 6 points de base à 4,8422%. Le deux ans cède 6,7 points de base à 4,6043%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans perd 5,4 points de base à 3,2117%. Celui du titre à deux ans affiche un recul similaire et s'affiche à 3,0122%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans perd 5,6 ⁠points de base pour s'établir à 4,7225%

CHANGES

Le dollar s'apprécie mercredi avant la publication des chiffres de l'inflation, qui pourraient confirmer les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed le mois prochain, tandis que les investisseurs restent attentifs à la menace de nouveaux droits de douane américains. Le billet vert gagne 0,16% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,2% à 1,0942 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers évoluent sur de faibles variations mercredi, tiraillés entre la perspective d'un excédent sur le marché et les inquiétudes liées aux perturbations du transport maritime au Moyen-Orient.

Le Brent grappille 0,47% à 91,83 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,04% à 82,08 dollars.

Les Houthis ont par ailleurs revendiqué mercredi l'attaque contre le centre financier de Ryad et la raffinerie de Ras Tanura sur le golfe Persique, après avoir menacé de prendre pour cibles Djeddah et d'autres ports saoudiens sur la mer Rouge.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Inflation PCE octobre

- sur un mois 0,3% 0,5%

- sur un an 3,8% 3,6%

13h30 PIB (deuxième estimation) T3 3,5 3,4%*

13h30 Inscriptions au ​chômage semaine au 21 nov 200.000 203.000

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)