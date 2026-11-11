Wall Street vue en hausse, l'Europe aussi dans le vert, CoreWeave a apaise les craintes sur l'IA

Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes sont également dans le vert à la mi-séance, les marchés actions étant proches de leur niveau record sur fond d'optimisme dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) après les prévisions du spécialiste américain du "cloud" CoreWeave.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,63% pour le Dow Jones .DJI , de 0,89% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,94% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en repli.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,32% à 8.304,53 points vers 12h10 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,80% et à Londres, le FTSE .FTSE prend 0,44%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 progresse de 0,41% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E de 0,61%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,30%, très proche de son record établi à 663,41 points, porté essentiellement par les compartiments de l'énergie et de la technologie.

L'optimisme autour de l'IA est alimenté par CoreWeave CRWV.O , qui a annoncé qu'il deviendrait rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028, apaisant ainsi les craintes selon lesquelles la demande ne serait pas suffisamment forte pour soutenir l'expansion de l'entreprise, financée par l'endettement.

L'action CoreWeave bondit de 16% en avant-Bourse à Wall Street, tandis que le compartiment technologique en Europe .SX8P avance de 2,01% sur le Stoxx 600.

"Les résultats (de CoreWeave) confirment que la demande en matière d'IA reste très forte", a souligné Alberto Conca, directeur des investissements chez le gestionnaire de fortune suisse LFG+ZEST. "Cependant, CoreWeave reste confronté à d'importantes interrogations quant à la viabilité de son endettement", a-t-il ajouté.

La startup américaine de "cloud computing" (informatique dématérialisée) avait été au cœur des craintes d'une bulle dans l'IA qui a déclenché une baisse des marchés financiers dans le monde la semaine dernière.

"La grande incertitude actuelle est de savoir si l'ensemble de ces investissements dans l'IA sera réellement rentable. Et toutes les entreprises du secteur de l'IA ne seront pas rentables. Au cours des deux à trois prochains mois, nous observerons donc ce que les représentants de ces entreprises nous diront au sujet de leurs activités", commente Thomas Romig, directeur des investissements chez Assenagon.

Pour Thomas Romig, dans ce contexte, il convient en Europe de privilégier pour le moment les valeurs plus défensives, notamment les biens de consommation courante, et des secteurs dits "value" comme la banque et les télécommunications, qui se caractérisent par une valorisation boursière faible par rapport à leurs fondamentaux.

Les investisseurs suivent également de près les perspectives en matière de taux directeurs, au lendemain de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation ( CPI ) aux Etats-Unis, plus élevés que prévu, en attendant ceux vendredi des prix à la production (PPI).

Des déclarations bellicistes (hawkish) de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), notamment celles de Christopher Waller, ont par ailleurs renforcé les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des coûts d'emprunt le mois prochain.

En Europe, l'inflation allemande aux normes IPCH a été confirmée à 2,8% sur un an en octobre, après +3,3% septembre.

La veille, Philip Lane, le chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE) avait affirmé que la trajectoire des taux en zone euro dépendrait de l'ampleur de la propagation de l'inflation, avec une attention particulière sur la manière dont la récente flambée des coûts des carburants se répercutera sur les salaires et les autres prix.

Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs s'attendent à ce que la BCE maintienne ses taux à leur niveau actuel le mois prochain et procède éventuellement à une hausse en février.

Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel , a déclaré mercredi que l'Allemagne, première économie d'Europe, se redressait plus rapidement que prévu, la croissance du PIB étant susceptible de s'accélérer ce trimestre.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL5N46S0UH

L'action Nvidia NVDA.O bondit de 4% en avant-Bourse après avoir perdu environ 480 milliards de dollars de sa valeur au cours des deux dernières séances, alors que s'intensifient les interrogations concernant la nature de la relation entre le directeur général Jensen Huang et une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'être une espionne au service de Pékin.

VALEURS EN EUROPE

Dans le sillage de CoreWeave les groupes liés aux semi-conducteurs montent: STMicroelectronics STMPA.PA et Soitec SOIT.PA grimpent respectivement de 4,50% et 11,15% à Paris, tandis qu'ailleurs en Europe AMSL ASML.AS , ASMI ASMI.AS et Infineon IFXGn.DE avancent de 3,39% à 7,18%.

Siemens Energy ENR1n.DE bondit de 9,15%, le fabricant d'équipements d'IA ayant revu à la hausse sa prévision de marge bénéficiaire pour 2027 et annoncé son intention de plus que tripler le montant du dividende versé aux actionnaires.

Les groupes liés aux centres de données comme Legrand LEGD.PA (+1,76%) et Schneider Electric SCHN.PA (+2,82%) sont également bien orientés.

Le fabricant danois d'éoliennes Vestas VWS.CO recule de 3,98%, pénalisé par l'annonce d'un résultat d'exploitation au troisième trimestre inférieur aux prévisions.

Le fabricant tchèque de munitions et d'armes CSG CSG.AS plonge de 19,38% après avoir revu à la baisse sa prévision de marge opérationnelle pour l'ensemble de l'année. Le secteur de la défense en Europe .SXPARO reflue de 0,52%.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro reculent légèrement mercredi, les marchés obligataires se stabilisant après les chiffres montrant une forte inflation américaine en octobre, qui ont provoqué des tensions sur les bons du Trésor américain avant de se propager en Europe.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède 1,4 point de base, 3,293%, après avoir pris mardi quatre points, tandis que la maturité à deux ans DE2YT=RR abandonne un point, à 3,07%, après avoir progressé de huit points de base mardi pour atteindre un sommet en près de deux semaines.

Le rendement de l'OAT française à dix ans FR10YT=RR baisse de 4,5 points de base, à 4,744%, après une hausse de sept points mardi.

L'écart entre les rendements français et allemands DE10FR10=RR , qui mesure la prime de risque attachée à la France, reflue autour de 144 points de base, après avoir atteint cette année 178 points, son niveau le plus élevé depuis 2011, sur fond de crise budgétaire et de déficits élevés.

Le marché obligataire aux Etats-Unis est fermé ce mercredi en raison du "Veterans Day" alors que le dix ans américain US10YT=RR avait pris 12 points de base mardi, le CPI ayant montré que les pressions sur les prix avaient augmenté plus que prévu en octobre.

CHANGES

Contre un panier de devises internationales, le dollar .DXY progresse encore mercredi, de 0,28%, après avoir gagné 0,5% mardi, dans un contexte d'accélération de l'inflation aux Etats-Unis et à la suite des déclarations "hawkish" de certains membres de la Fed. Le billet vert est ainsi proche d'un sommet qui n'avait pas été atteint depuis environ deux semaines.

Les propos des membres votants du FOMC, le comité de fixation des taux de la Fed, qui témoignent de leur inquiétude face à une inflation élevée, ont renforcé les anticipations de nouvelles hausses de taux, les opérateurs intégrant désormais avec une quasi certitude une hausse des coûts d'emprunt de 25 points de base en décembre, selon le baromètre FedWatch de CME.

Ces opérateurs entrevoient même, certes avec une faible probabilité, une hausse des taux de 50 points de base le mois prochain et de près de 75 points de base d'ici septembre prochain, selon les données compilées par LSEG.

Goldman Sachs anticipe pour sa part des hausses de taux de la part de la Fed en décembre et en mars, tandis que Deutsche Bank prévoit des relèvements en décembre, janvier et mars.

L'euro EUR= recule de 0,25%, à 1,1136 dollar, accentuant ses pertes après un repli de plus de 0,5% mardi alors que des données publiées en Allemagne montrent un ralentissement de l'inflation.

La livre sterling GBP= s'échange à 1,3307 dollar (-0,28%), se stabilisant près d'un creux de deux semaines.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse mercredi, rebondissant d'un plus bas de deux mois touché la veille après que le chef de la sécurité iranienne a déclaré que Téhéran ne permettrait pas qu'une seule particule de matière nucléaire enrichie quitte le pays.

Le Brent monte de 1,40% à 92,78 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,76% à 86,68 dollars CLc1 , après une baisse de plus de trois dollars le baril mardi.

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(Rédigé par Claude Chendjou; Shri Navaratnam, Muralikumar Anantharaman et Alex Richardson; édité par Augustin Turpin)