Wall Street vue en hausse avec les puces, l'Europe soutenue par les banques

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en hausse modérée mardi et les principales Bourses européennes sont également légèrement dans le ‌vert à mi-séance dans des échanges sans grande conviction, toujours dominées par l'espoir d'un accord de paix en Iran et l'attente de décisions de politique monétaire.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en progression de 0,17% ​pour le Dow Jones, de 0,41% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,78% pour le Nasdaq avec la poursuite du rebond dans les semi-conducteurs après les importants retraits dans le secteur vendredi.

Les grandes valeurs technologiques américaines et celles liées à l'IA ont subi une forte pression à la vente la semaine dernière, après que les prévisions décevantes de Broadcom ont ravivé les inquiétudes concernant les valorisations élevées du secteur, en particulier celles des fabricants de puces.

À Paris, le CAC 40 gagne ​0,87% à 8.270,42 points vers 11h30 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,68%. A Londres, le FTSE, riche en valeurs liées aux hydrocarbures, fléchit de 0,12%, dans le sillage du recul du pétrole.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,65% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,97%. Le Stoxx 600, soutenu principalement ​par le compartiment bancaire, avance de 0,62%, dans un contexte de rapprochement des banques en Italie.

Sur le plan géopolitique, ⁠les investisseurs continuent de garder un œil sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient après que l'Iran et Israël ont mis fin à leurs récentes attaques réciproques. La prudence reste toutefois de mise car les pourparlers diplomatiques ‌n'ont jusqu'à présent pas permis d'instaurer une paix durable et le détroit d'Ormuz, voie de passage essentielle pour l'approvisionnement mondial en pétrole, demeure de facto fermé. En outre, mardi matin, l'armée israélienne a émis un ordre d'évacuation à destination des habitants de la ville portuaire de Tyre, dans le sud du Liban, en prévision de possibles frappes.

Hormis le Moyen-Orient, le principal rendez-vous de ​la semaine concerne la décision de politique monétaire de jeudi de la Banque centrale européenne (BCE). Celle-ci ‌devrait relever ses taux de 25 points de base pour contrer une résurgence de l'inflation.

"Les marchés évoluent dans une phase d'attente depuis une semaine ou deux, compte ⁠tenu de la situation au Moyen-Orient et de l'impact moindre de la volatilité induite par l'IA que nous observons sur les marchés asiatiques et américains", note Craig Cameron, gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton.

"Pour l'instant, le marché semble présenter suffisamment de forces d'attraction et de répulsion pour s'équilibrer", a-t-il ajouté.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Les actions des fabricants de puces Nvidia, Broadcom et Micron Technology progressent mardi en avant-Bourse de 0,8% à 4,4%, prolongeant le rebond de la veille après la forte ⁠correction de vendredi.

VALEURS EN EUROPE

Valeo, qui a rebondi ‌d'environ 4% dans la matinée, retrouvant son niveau de la semaine précédente, après que l'équipementier automobile a conclu un accord avec le fabricant belge de systèmes de refroidissement Calyos pour les des ⁠centres de données d'IA, réduit désormais ses gains.

Le groupe pharmaceutique GSK perd 1,93% après avoir annoncé son intention d'acquérir le laboratoire spécialisé dans les médicaments contre le cancer Nuvalent pour 10,6 milliards de dollars. Le secteur de la santé sur le ‌Stoxx 600 accuse un repli de 0,33%.

Le secteur financier européen avance de 0,88% avec notamment le compartiment italien en la matière qui a été au centre de l'attention cette semaine après que Monte dei Paschi ⁠di Siena (+3,17%) a reçu deux propositions de rachat de la part de ses concurrents Intesa (+2,84%) et Banco BPM (+2,78%) dans un contexte de lutte pour des gains de ⁠parts de marché en zone euro. Intesa a également dévoilé ‌un accord distinct visant à céder 635 succursales MPS et la marque à l'assureur Unipol (+5,68%).

UBS progresse de 2,14%, les députés suisses envisageant une proposition moins stricte en matière de fonds propres, selon une information rapportée par Reuters.

TAUX

Les rendements obligataires souverains ​en zone euro restent stables mardi après qu'Israël et l'Iran sont convenus de suspendre leurs attaques réciproques pour le moment, tandis que ‌l'attention des cambistes se concentre sur la BCE.

"Le retour de l'inflation devrait pousser la Banque centrale européenne à augmenter ses taux le 11 juin malgré le risque d'un ralentissement de la croissance en zone euro", écrit Raphael Dupuy-salle, gérant de taux chez Sienna IM, ajoutant toutefois que ce ​dilemme devrait limiter le nouveau cycle de resserrement monétaire attendu.

Le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche pratiquement inchangé, à 3,05%, et le deux ans DE2YT=RR à 2,68%, en repli de 1,9 point de base. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans ne varie presque pas, se traitant à 4,54%, tandis que le deux ans ressort à 4,13%, en baisse de 2,1 points de base.

CHANGES

Le dollar recule mardi de 0,29% face à un panier de devises internationales. Le ⁠billet vert reste cependant près de son pic de deux mois, alors que l'incertitude au Moyen-Orient a freiné l'appétit pour le risque et que les opérateurs ont accru leurs paris sur une hausse des taux de la Réserve fédérale dans le courant de l'année.

"Quand on pense à cette idée d'accord de paix ou de trêve quelconque (...) qu'avons-nous accompli ces dernières semaines? Pas grand-chose", relève Rodrigo Catril, stratégiste devises chez NAB.

L'euro avance de 0,32%, à 1,1570 dollar, et la livre sterling s'échange à 1,3399 dollar (+0,46%), après être tombés tous deux à leur plus bas niveau en deux mois lundi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, effaçant une partie des gains de la veille, les investisseurs attendant des éclaircissements après l'arrêt des frappes entre l'Iran et Israël.

Le Brent reflue de 1,80% à 92,56 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,09% à 89,38 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 9 JUIN

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la ​contribution d'Utkarsh Hathi et Johann M Cherian à Bangalore; édité par Augustin Turpin)