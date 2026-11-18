Un léger rebond de Wall Street est attendu mercredi à l'ouverture, tandis que les Bourses européennes sont sur de faibles variations à mi-séance, tentant de profiter d'une accalmie précaire dans le secteur des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle (IA) au lendemain de la publication des résultats de Nvidia NVDA.O .

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,08% pour le Dow Jones .DJI , de 0,41% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,90% pour le Nasdaq .IXIC , au lendemain d'une séance dans le rouge.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,09% à 8.209,66 points vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI grignote 0,05% et à Londres, le FTSE .FTSE , riche en ressources de base, fléchit de 0,38%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 .FTEU3 régresse de 0,05%, tandis que l'EuroStoxx 50 de la zone euro .STOXX50E arrache 0,12%. Le Stoxx 600 .STOXX reflue de 0,13%, la consommation cyclique et les ressources de base exerçant une pression à la baisse, tandis que le secteur technologique offre un peu de soutien.

Nvidia , largement considérée comme un indicateur clé du secteur de l'IA, a annoncé mardi soir un chiffre d'affaires trimestriel considéré comme exceptionnel et présenté des perspectives optimistes, dissipant ainsi les inquiétudes concernant la direction de l'entreprise après que le conseil d'administration du groupe a exclu une réintégration de l'ancien directeur général Jensen Huang à son poste.

"Les résultats de Nvidia n'ont peut-être pas suffi à rassurer les investisseurs quant aux perspectives de l'entreprise elle-même, compte tenu du changement de direction. Mais ils ont certainement rassuré l'ensemble du secteur", commente Daniela Hathorn, spécialiste marchés chez Capital.com.

"Les entreprises exposées au thème de l'IA, notamment celles liées aux infrastructures et à l'énergie, devraient bénéficier de cette amélioration du climat de confiance", a-t-elle ajouté.

L'action Nvidia grimpe de 3,7% en avant-Bourse et devrait tirer tout le secteur à Wall Street dans le sillage de la tendance observée sur les places asiatiques. En Europe, le compartiment technologique .SX8P sur le Stoxx 600 gagne 1,37%.

L'introduction en Bourse (IPO) d' Anthropic , la maison mère de Claude, dont le prix doit être fixé ce mercredi avant une cotation jeudi, devrait constituer le prochain test majeur pour les valeurs technologiques, la société visant une valorisation pouvant atteindre 1.400 milliards de dollars.

Une IPO réussie pourrait relancer la confiance dans les autres valeurs de l'IA, dont celles des géants qui ont propulsé les marchés actions à des niveaux records sur fond de rallye technologique, alors que les investisseurs se détournent désormais du secteur dans un contexte d'inquiétudes quant aux investissements nécessaires et aux perspectives de bénéfice.

"Tout dépendra des perspectives haussières ou baissières concernant l'IA", note Will Rhind, fondateur de GraniteShares. "Les partisans de l'IA ne se laisseront pas décourager par cette volatilité du marché en général", ajoute-t-il.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET nL5N46Z0TC

Les résultats positifs de Nvidia tirent les autres fabricants de puces en avant-Bourse: Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 3%, Broadcom AVGO.O de 2,5%, Micron MRVL.O de 4,4%.

VALEURS EN EUROPE

Dans le sillage de Nvidia, les groupes de semi-conducteurs européens montent: Infineon Technologies IFXGn.DE prend 3,21%, Aixtron AIXGn.DE 4,25%, ASML ASML.AS 3,80% et ASM International ASMI.AS 4,72%.

Le géant industriel français Legrand LEGD.PA , considéré comme l'un des bénéficiaires des investissements liés à l'IA dans les infrastructures électriques, progresse de 2,69%, tandis que son concurrent Schneider Electric SCHN.PA gagne 1,90%.

Sur le plan sectoriel, le compartiment des ressources de base .SXPP plonge de 2,49% après être tombé en séance à un creux de huit mois, les cours du cuivre restant sous pression dans un contexte de raffermissement du dollar et d'inquiétudes concernant la demande liée à l'IA. Le géant minier Glencore GLEN.L et le producteur de cuivre Aurubis NAFG.DE cèdent chacun environ 3%.

Dans le reste de l'actualité des entreprises, le constructeur ferroviaire français Alstom ALSO.PA chute de 9,18% après avoir publié une perte nette ajustée semestrielle de 822 millions d'euros.

Accor ACCP.PA abandonne 4,22% après l'annonce par le groupe d'un accord en vue du rachat des participations minoritaires d'Ennismore pour un montant total d'environ 1,6 milliard d'euros.

Puma PUMG.DE et Adidas ADSGn.DE reculent respectivement 1,84% et 1,09% après que Nike NKE.N a fait état d'un environnement de marché plus concurrentiel.

Le fournisseur de données de crédit Experian EXPN.L monte de 1,52% après un chiffre d'affaires semestriel meileur que prévu et l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 500 millions de dollars.

Deutsche Bank DBKGn.DE recule encore, de 1,12%, prolongeant la chute de 6% enregistrée la veille, après des révélations dans la presse sur les opérations de la banque avec des clients comme des oligarques russes, le président américain Donald Trump et le délinquant sexuel Jeffrey Epstein.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro reculent mercredi, les investisseurs restant prudents avant l'IPO d'Anthropic et malgré les solides résultats de Nvidia.

"L'attention reste centrée sur l'intelligence artificielle, et l'introduction en Bourse d'Anthropic constitue un autre test pour évaluer le sentiment général du marché", souligne Benjamin Schroeder, stratégiste en taux chez ING. "Des nouvelles positives sont une condition préalable à une nouvelle hausse des taux", a-t-il ajouté.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR cède un point de base, à 3,3734%, tandis que la maturité à deux ans DE2YT=RR est pratiquement stable, à 3,12%.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR fait également pratiquement du surplace, à 5,09%, avant la publication du compte rendu de la dernière réunion politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed). Il avait fléchi la veille de 1,8 point de base.

CHANGES

Le dollar .DXY , en hausse de 0,3% face à un panier de devises internationales, se maintient près de son pic de 19 mois, les dernières données économiques aux Etats-Unis ayant renforcé la perspective d'une hausse des taux directeurs de la Fed.

Les investisseurs attendent par ailleurs les "minutes" de la Fed, ainsi qu'un nouveau discours du président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, qui a dit mardi que la Fed devrait probablement relever une nouvelle fois ses coûts d'emprunt pour lutter contre une forte inflation. Le gouverneur de la Fed, Michael Barr, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, doivent également s'exprimer lors d'événements distincts.

L'euro EUR= recule de 0,29%, à 1,0965 dollar, alors que l' inflation dans la zone euro a accéléré sur un an en octobre, à 4,0%, comme précédemment estimé .

La livre sterling GBP= s'échange à 1,3161 dollar, en repli de 0,36%, après un indicateur montrant que les prix à la consommation en Grande-Bretagne ont accéléré comme prévu, de 3,6% sur un an en octobre, contre +3,5% en septembre .

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mercredi après une augmentation des stocks américains de brut et de carburant. La baisse est toutefois limitée par les combats en cours entre les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que les attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent reflue de 0,53% à 92,68 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,14% à 65,03 dollars CLc1 alors que les deux références du pétrole devraient enregistrer une baisse de 20% ce mois-ci.

Les stocks de pétrole brut américains ont augmenté de 5,28 millions de barils au cours de la semaine s'achevant le 13 novembre, selon des sources de marché citées mardi par l'American Petroleum Institute. Les stocks d'essence, eux, ont progressé de 5,12 millions de barils et ceux de distillats de 351.000 barils.

Concernant le conflit au Moyen-Orient, les forces de défense de Bahreïn ont déclaré mercredi avoir intercepté des attaques aériennes iraniennes contre le pays, qui abrite la cinquième flotte de la marine américaine. La compagnie maritime ADNOC L&S des Emirats arabes unis a annoncé mercredi qu'un membre d'équipage était porté disparu et que 11 autres avaient été blessés après l'attaque d'un de ses navires dans le détroit d'Ormuz mardi.

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(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Shadia Nasralla et Anjana J. Nair; édité par Benoit Van Overstraeten)