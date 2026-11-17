Wall Street vue dans le désordre, l'Europe dans le rouge, la "tech" sous pression

PHOTO D'ARCHIVE : Des courtiers à l'œuvre sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

par Claude Chendjou

PARIS, 17 novembre (Reuters) - Wall Street est attendue en ordre dispersé mardi à l'ouverture et les Bourses européennes sont dans le rouge à la mi-séance, les inquiétudes liées ‌à l'intelligence artificielle (IA) pesant sur le secteur technologique en amont des résultats de Nvidia, secoué par une crise de gouvernance.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,43% pour le Dow Jones, une quasi stabilité (+0,05%) pour le Standard & Poor's 500 et une hausse de 0,45% pour ​le Nasdaq au lendemain d'une séance nettement dans le rouge, marquée par une baisse des valeurs technologiques.

À Paris, le CAC 40 perd 0,92% à 8.274,6 points vers 12h35 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,72% et à Londres, le FTSE fléchit de 0,84%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 régresse de 0,74% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,93%. Le Stoxx 600 abandonne 0,87%, tous ses grands compartiments étant dans le rouge, à commencer par la consommation cyclique (-1,29%) et les nouvelles technologies (-1,23%).

Les marchés actions en Europe poursuivent mardi leur repli, reculant par rapport aux sommets records atteints la semaine dernière, le secteur technologique ​étant sous pression après que Washington a durci les restrictions sur les ventes de puces d'IA avancées, en provenance de sociétés comme, à la Chine.

La nouvelle réglementation limite les livraisons de ces puces aux centres de données, notamment ceux de Thaïlande et de Malaisie, utilisés par les entreprises chinoises pour accéder à la puissance de calcul nécessaire à l'entraînement de leurs modèles d'IA.

Cela alimente logiquement un climat d'aversion au ​risque, l'indice de la volatilité sur l'EuroStoxx 50 grimpant de près de 7%, très proche des 20 points.

L'Europe suit ainsi la tendance négative observée plus ⁠tôt en Asie après une série de baisses des valeurs boursières mondiales spécialisées dans l'IA.

Les investisseurs attendent en outre, après la clôture de Wall Street, les résultats de Nvidia. Le fabricant américain de puces est toujours affecté par le départ soudain de son directeur général Jensen ‌Huang alors que le conseil d'administration du groupe a exclu sa réintégration, en dépit d'une campagne menée par ses soutiens pour son retour à son poste, selon des sources.

L'entrée en Bourse très attendue jeudi d'Anthropic, la maison mère de Claude, est également considérée comme un test clé de l'appétit des investisseurs pour les entreprises d'IA, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les dépenses massives des entreprises technologiques et le retour sur investissement.

"Le trading de l'IA n'est pas terminé, mais les ​investisseurs se tournent de plus en plus vers des placements refuges", explique Susannah Streeter, cheffe stratégiste en investissements chez Wealth ‌Club à Bristol.

"Je m'attends à une rotation sectorielle plus marquée. On l'a déjà constatée dans le secteur de la défense, et je pense que le secteur européen est bien positionné à cet égard", a-t-elle ⁠ajouté.

Malgré le repli de ce mardi, l'indice Stoxx 600 reste ainsi proche des sommets historiques de la semaine dernière, les investisseurs s'étant détournés du secteur très concurrentiel de l'IA pour se réfugier sur les marchés comme l'Europe et l'Inde, relativement protégés des fluctuations technologiques.

BCA Research a relevé sa recommandation sur les actions européennes de "sous-pondérer" à "neutre", évoquant une amélioration du contexte régional.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Nvidia, qui a perdu 410 milliards de dollars de capitalisation boursière après l'annonce de la démission de son directeur général Jensen Huang, rebondit mardi de 1% en amont de la publication de ses résultats trimestriels, prévus après la ⁠clôture de Wall Street.

VALEURS EN EUROPE

Deutsche Bank cède 3,69% à la ‌suite de la publication de documents divulgués dans les médias concernant ses relations avec des clients comme des oligarques russes, le président américain Donald Trump et le défunt financier Jeffrey Epstein.

Vusion abandonne 5,18% après avoir annoncé mardi le lancement d'une ⁠offre publique d'achat sur son concurrent Pricer, qui s'envole de 25,27%.

Dassault Systèmes perd 2,72% malgré l'annonce par le groupe d'une prévision de doublement de son chiffre d'affaires en 2029.

Nokia recule de 1,60% après que Nvidia a réduit sa participation au capital du groupe finlandais de plus de moitié au troisième trimestre.

Sur le ‌plan sectoriel le compartiment minier recule de près de 1% après avoir reflué en séance à un creux d'environ huit mois, les cours du cuivre étant pénalisés par les inquiétudes liées aux investissements dans l'IA, le raffermissement du dollar américain et la faiblesse des indicateurs ⁠économiques en provenance de Chine, premier consommateur mondial.

TAUX

Les rendements obligataires souverains en zone euro sont en mode globalement attentiste avant une série de tests clés comme les résultats de Nvidia, la bataille pour la ⁠présidence de la Banque centrale européenne (BCE) et l'élection présidentielle française.

Le rendement du ‌Bund allemand à dix ans perd pratiquement deux points de base, à 3,36%, tandis que le deux ans cède presque trois points de base, à 3,10%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans s'affiche en léger repli, à 151 points de base, les investisseurs faisant pour le moment ​fi de la présentation du programme de Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle française, d'abaisser l'âge de la retraite.

"A l'heure actuelle, les marchés obligataires sont portés par un ‌environnement de risque plus modéré et par les inquiétudes concernant les actions à l'approche de la publication des résultats de Nvidia", explique Massimiliano Maxia, spécialiste obligataire chez Allianza Global Investors.

"Cela soutient globalement les obligations d'Etat, y compris l'OAT française. Les investisseurs auront le temps d'évaluer les programmes budgétaires des partis politiques français", a-t-il ajouté.

Le rendement des bons du ​Trésor américain à dix ans est lui quasiment stable, à 5,11%, avant des indicateurs macroéconomiques comme les ventes au détail et la production industrielle attendus dans l'après-midi aux Etats-Unis.

CHANGES

Le dollar fait quasiment du surplace contre un panier de devises internationales après cinq séances d'affilée de hausse, alors que les paris sur un fort relèvement des taux directeurs en décembre par la Réserve fédérale américaine (Fed) ont été réduits. Le billet vert reste proche d'un sommet de 19 mois, atteint à 103,69 points en début de séance.

L'euro recule de 0,05%, à 1,0990 dollar, consolidant autour de 1,10 dollar.

Côté indicateurs, l'économie de la zone euro a ⁠mieux résisté que prévu cette année grâce à la demande extérieure et elle continuera de croître modérément en 2027 et 2028, mais la France affiche les perspectives de croissance les plus faibles de l'ensemble monétaire, selon les dernières prévisions de la Commission européenne publiées mardi.

En Allemagne, le moral des investisseurs s'est amélioré plus que prévu en novembre, l'indice ressortant à 35,6 points ce mois-ci, contre 28,1 en octobre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.

La livre sterling varie à peine (+0,08%), s'échangeant à 1,3193 dollar, alors qu'un indicateur montre que les salaires au Royaume-Uni ont progressé à un rythme moindre que prévu, de 3,5% sur un an, au cours des trois mois à fin septembre.

PÉTROLE

Le marché pétrolier tente mercredi d'arbitrer entre la hausse des exportations du Moyen-Orient, les attaques de pétroliers et les prévisions de baisse des stocks de brut américains.

Le Brent grappille 0,52% à 92,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,56% à 86,2 dollars.

Le Brent a chuté de 21% ce mois-ci, tandis que le WTI a reculé de 18% sur la même période.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Ventes au détail octobre

- sur un mois 0,2% 0,8%

- sur un an - 6,29%

USA 14h15 Production industrielle octobre

- sur un mois 0,1% 0,7%

- sur un an - 2,25%

(Rédigé ​par Claude Chendjou, avec la contribution d'Anjana J. Nair et Sruthi Shankar; édité par Augustin Turpin)